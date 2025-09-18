明報新聞網
經濟
2025年施政報告 經濟政策

優化「同股不同權」機制 協助中概股回歸香港

【明報專訊】特首李家超新一份《施政報告》亦提到，要持續強化香港股市，當中包括研究優化「同股不同權」機制，並協助中國概念股以香港為首選回歸地。同時探索縮短股票結算周期至T+1，並推動更多海外企業來港作第二上市。李家超又透露，港交所（0388）將於今年內就優化結構產品發行機制，以及檢討股票買賣單位諮詢市場，並於明年上半年就結算周期縮短至T+1作市場諮詢。

探索縮短股票結算至T+1

特首李家超在《施政報告》內提到，恒生指數自年初以來已經升逾兩成，每日平均成交額近2500億元，較去年接近翻倍。新股集資額至8月底累計超過1300億元，按年多近6倍，位列全球第一。儘管港股市場已經透過「科企專線」，協助內地科技企業來港上市融資，但是仍需持續強化股票市場，並且要進一步去完善主板上市和結構產品發行機制。

現行《上市規則》對同股不同權公司上市時市值、行業及投票權比例均有規定，市值至少需400億元，或最低100億元市值及不少於10億元年收入；行業只限於創新產業公司，特權股份投票權不得超過普通股的10倍；第二上市的市值門檻相同。有市場人士認為，研究方向應以調整市值門檻，亦宜訂明創新產業並不限於科技企業，亦應包括業務模式創新。

市場人士：市值門檻應調整

本報統計仍未回港的美國上市中概股，以截至周二收市價計，只有16隻市值超越100億元（見表2），當中有10隻採同股不同權架構。換言之，現有上市要求，大部分採不同股權架構的中小型中概股，回港第二上市均會被拒諸門外，預期《上市規則》中同股不同權及第二上市的章節須同時修訂。

推動人民幣櫃台納互聯互通

消息人士指出，當中料今年內可就優化「同股不同權」，並就引進更多海外企業來港上市方面推動諮詢。不過，他不願透露優化「同股不同權」的具體方向。在推動T+1交易方面，則有待明年上半年做諮詢，他期望港股成為區內首批市場，率先落實T+1交易。當局亦希望，能夠在年底推動人民幣櫃台納入互聯互通。該消息人士還續稱，明年上半年向立法會提交優化基金、單一家族辦公室及附帶權益的優惠稅制，及提出在明年至2028年，協助不少於220間家族辦公室落戶香港。

[2025年施政報告 經濟政策]

相關字詞﹕中概股 同股不同權 特首李家超 2025年施政報告 經濟政策

