中小企融資擔保計劃 八成擔保申請延長兩年

接近政府消息人士指出，融資擔保計劃截至7月已錄313億元壞帳，只延長八成擔保貸款有助簡化計劃，並降低風險和壞帳，長遠減低政府財政負擔。

消息人士：計劃至7月已錄313億壞帳

該名消息人士又稱，八成擔保貸款最高貸款額為1800萬元，較九成擔保貸款高1倍，相信已切合絕大部中小企融資需要。截至7月，八成擔保貸款呆壞帳比率為5.4%，涉及擔保額53億元，九成擔保貸款呆壞帳比率則有4.4%，涉及擔保額12億元，已於去年3月結束申請的百分百擔保貸款壞帳比率達17.2%，涉及擔保額248億元。

八成擔保貸款申請延長後，金管局旗下按證公司表示，中小企融資擔保計劃總信貸保證承擔將額外增200億元至3100億元。「還息不還本」安排申請期將延長至明年11月17日，按證指會與貸款機構跟進落實安排，現有合資格貸款企業可在申請期內，合共申請還息不還本期最多24個月，今年11月18日起的新做貸款，企業可在申請期完結前申請「還息不還本」最多12個月。企業可於11月起聯絡貸款機構查詢具體安排。

政府同時鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。新冠疫情期間推出的一般中小企貸款「預先批核還息不還本」已在2023年7月到期，不過金管局副總裁阮國恒去年曾稱，當局去年3月推出9項支持中小企融資措施，包括要求銀行按還息不還本計劃原則支援有困難客戶，認為當局是否再推還息不還本並不太重要。