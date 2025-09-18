明報新聞網
經濟
2025年施政報告 經濟政策

黃金倉儲冀3年2000噸 建中央清算系統 推動金商港建精煉廠 支持發展代幣化黃金產品

【明報專訊】香港市場正推動國際黃金交易市場，特首李家超在昨日的《施政報告》中表示已經接納「推動黃金市場發展工作小組」的建議，藉此加速推動香港的國際金市。當中包括將目前容量為200噸的機場金庫擴大，連同其他機構3年內增至超過2000噸，存金用於部署將來開發黃金基金產品。同時邀請上海黃金交易所發展香港黃金中央結算系統，以及推動金商落戶香港發展更多精煉廠，並支持發展代幣化黃金等新產品。

明報記者 陳偉燊

接近政府消息人士指出，香港已經有黃金精煉廠經營，有銀行及金融機構對發展精煉廠有興趣，更擬在北部都會區、科技園或大埔工業村設立精煉廠，預料新廠房佔地面積不用太大。政府會在規劃及配置地方上配合。港府冀以國際標準，例如採用LBMA（倫敦金銀市場協會）、上海黃金交易所及香港九九金等國際標準作精煉。他們亦正醞釀和內地市場互聯互通。他預料，隨着地緣政治愈演愈烈，投資者會更願意將黃金庫存放在附近看管，香港市場因此甚有空間去發展國際金市。邀請上海黃金交易所開發中央清算系統，則有望減低成本及風險。另由於政府擬擴大金庫容量，相信可以促進黃金基金及ETF之類的發展。

地緣政治升溫 投資者盼金庫在附近

由於「工作小組」完成工作，該名消息人士說，當局擬在「工作小組」引入更多持份者，包括銀行、香港黃金交易所、押運商、機場管理局等加入，擴大組織，成為黃金行業協會，藉此加強對外推廣，以及吸引更多「一帶一路」客戶參與香港市場。

香港黃金交易所（下稱：港金所）主席張德熙表示，對於今次《施政報告》已經有個框架感到非常興奮，黃金業界持份者均非常樂見政府積極推動。有關政府主導設立國際黃金結算系統，他認為系統可保障買賣雙方，同時提高國際認受性。當局希望把場外交易納入結算系統。他指業界均認同政府有了清算平台，加上港金所的交易，配合倉儲設施，有利結合整個黃金生態圈。

港金所張德熙：有利結合黃金生態圈

對於《施政報告》提到用3年時間擴展成超過2000噸的金庫，張德熙認為，這是依據香港目前每年約500噸至800噸實貨黃金交割，加上未來納入的場外交易去做基準，倉儲的目標規模適合。至於香港將會成立黃金行業協會，港金所亦會參與其中，全力協助推動。

立法會議員（金融服務界）李惟宏指出，特首儘管提出多個建立國際金市的建議，他仍認為，由於港金所匯聚銀行、跨國金商、中小企及著名珠寶商，並從有超過100年歷史的金銀貿易場變身成今天的交易所，期望當局能充分利用該所及業界去幫助金市發展。

相關字詞﹕李惟宏 張德熙 香港黃金交易所 李家超 施政報告 2025年施政報告 經濟政策

