美匯指數低見96.7 金價再創新高

獨立金屬交易員Tai Wong向路透社表示，美元顯著走弱，令金價向上。美元兌其他貨幣下跌，使黃金對其他貨幣持有者來說較廉宜。日圓兌每美元昨升至146水平；每百日圓兌港元升至5.29算。歐元兌美元更漲至1.1847，突破了7月的1.1829高位，是4年最高。

OANDA分析師Zain Vawda表示，全球經濟增長的不確定性，加上地緣政治風險繼續推動黃金的避險需求，不過金價上漲的主要動力，還是市場對美聯儲的減息預期。較低的利率降低了持有無收益黃金的機會成本，並對美元造成壓力。

Vawda指出，倘美聯儲本周公布的點陣圖顯示，今年將減息兩次，可能會推動金價升穿每盎司3700美元，甚至可能達到每盎司3800美元。

金價今年累升40%

Capital.com分析師Kyle Rodda指出，美聯儲即將公布減息決定，短期至中期的黃金前景依然強勁，利率曲線蘊含大量鴿派情緒，倘美聯儲在其指引不支持這鴿派方向，可能會導致金價波動。但若美聯儲支持市場的減息預期，將可能成為推動金價進一步向上的催化劑。

今年以來，金價已累計上漲40%，並在近期突破了一段時期的區間震盪行情。地緣政治的不確定性、特朗普政府的貿易政策，以及多國央行增持黃金的舉措，均為這避險資產的價格帶來支持。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust表示，其黃金持倉在周一增加0.21%至976.8公噸。

