提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」

彭博社指出，米蘭引用的美聯儲章程內容，是被外界遺忘的條款。市場人士認為，米蘭向國會作證時提及「第三重使命」，反映特朗普政府打算利用貨幣政策影響長期債券孳息率，並以美聯儲的章程作為掩護。

Natalliance證券副董事長Andrew Brenner指出，特朗普政府「在美聯儲的文件發現這條款，其定義並不明確，使美聯儲能夠對長期利率擁有更強的影響力」。

市場憂非常規操作產生負面影響

部分市場人士警告，一旦限制長期利率的非常規操作，成為政策的一部分，將增加產生負面影響的風險，尤其是在通脹方面，最終將使債務管理，以及美聯儲的職責更加複雜。

此外，美國商務部周二表示，將在未來幾周考慮業界提出的請求，以國家安全為由，對更多進口汽車零件徵收關稅。今年5月，美國政府宣布對進口汽車及汽車零件徵收25%關稅，但此後與部分國家達成協議，降低這些關稅。

