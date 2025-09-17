明報新聞網
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與

【明報專訊】美國總統特朗普對軍師——白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭（Stephen Miran）出任美聯儲理事的提名，周一晚在共和黨控制的參議院，以48票對47票微弱優勢獲確認。這次投票意向基本按兩黨劃分，只有一名共和黨人反對任命，讓米蘭得以火速履新，趕及參與周二起舉行美聯儲議息會議。同時，特朗普政府開除美聯儲理事庫克（Lisa Cook）遭聯邦法院裁定無效後，司法部的上訴再遭上訴法院駁回，意味庫克仍可參與本周的議息會議表決。

摩根大通經濟學家Michael Feroli預計，米蘭與共和黨籍的理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman），可能共同力撐減息半厘，以回應特朗普政府大幅減息的訴求。在美聯儲7月的會議，只有美聯儲下屆主席熱門候選人沃勒，以及另一勝算較低的候選人鮑曼反對利率不變，支持減息0.25厘。美國其後就業數據轉弱，令外界預期他們可能在本周支持大幅減息。市場預期他們是少數派。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注本周減息0.25厘的概率超過96%，而減息半厘的概率低於4%。美股早段窄幅上落，標指再次刷新高位。

交易員押注減息1/4厘概率逾96%

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，米蘭加入投票可能無礙大局，但他仍會為點陣圖表態，提交其減息預期及經濟預測，可能會影響市場對美聯儲近期政策路徑的預期。

米蘭表明，計劃從經濟顧問委員會休無薪假，以填補8月突然辭職的庫格勒（Adriana Kugler）直至明年1月底的理事任期。Timiraos形容這是白宮的顯著成就，因為米蘭不會辭去白宮職務，而他將會是自1935年美聯儲治理結構進行大規模改革以來，首名擔任美聯儲理事的行政部門官員。兩黨的前經濟官員憂慮，米蘭的雙重身分可能會削弱公眾對「美聯儲運作不受行政部門直接影響」的信心。

另一方面，美國聯邦上訴法院駁回了特朗普政府要求在美聯儲下次會議前，解僱美聯儲理事庫克的緊急請求。雖然特朗普政府仍可尋求最高法院干預，但距離周二開始的議息會議已沒有時間。外界揣測原本屬於鴿派的庫克，會否為了反擊白宮施壓而抗拒支持減息。此外，直至9月初，今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）仍表示未確定9月投票意向。以主席鮑威爾為首的中間派，可能在拉攏同僚支持減息0.25厘時面臨挑戰。

大行：恢復減息後 美股或逆轉

部分大行分析師預期，美聯儲恢復減息後，美股屢創新高的上漲行情恐會暫歇。摩根士丹利、摩根大通和Oppenheimer資產管理的策略師警告，投資者的注意力將轉向潛在的經濟放緩，較為謹慎的取向，可能會取代目前的看漲情緒。市場愈益憂慮本周減息0.25厘不足以應對美國就業市場放緩。

以Mislav Matejka為首的摩根大通策略師指出，美股此前無視疲弱數據屢創新高，但這趨勢可能在美聯儲恢復減息後逆轉。一旦減息周期重啟，美股趨勢可能短暫轉向謹慎，計入更多下行風險。

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson稱，短期風險集中在疲軟而滯後就業數據，以及美聯儲的反應可能無法滿足市場的「迅速行動」需求。

Oppenheimer分析，若美聯儲一如預期僅減息0.25厘，此前受減息預期而推升的股市，可能在減息後出現回調，但只要美國基本面保持韌性，減息後的股市跌幅可能有限。

（綜合報道）

相關字詞﹕庫克（Lisa Cook） 減息預期 美聯儲 米蘭（Stephen Miran） 國際金融

