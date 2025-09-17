基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股

過去十多年，美股持續跑贏其他市場，踏入2025年美國政策的不確定，令市場開始質疑「美國例外論」，惟年初至今標普500指數累升逾10%，本周一更首次於6600點以上水平收市。Benjamin指出，近年美股跑贏其他市場主要是受到「美股七雄」的升勢帶動，這7家科技巨企與其說是美國公司，不如說是跨國企業，而撇除「美股七雄」後的標普500指數表現與其他市場相差不大，意味大部分美國公司表現相較其他市場未見特別出眾，認為以「美國例外論」一詞來解釋近年美股升勢並不太準確，基於這些科技巨企股價表現持續向好，實際是受惠於全球社交媒體、網絡通訊及AI的發展。

料續由「美股七雄」驅動

Benjamin認為，美股仍具上升潛力，升勢很大機會續由「美股七雄」驅動，因這些科技巨企於不少科技領域的終端市場佔據壟斷或雙頭壟斷地位，盈利持續增長，且部分科技巨企受惠於AI高速發展，盈利正以驚人速度增長；對於美股估值，市場整體估值確實偏高，但大部分科技巨頭估值並不算太高，以七雄中估值較高的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及微軟（美：MSFT）為例，這兩家世界級企業的市盈率較美股平均市盈率高40%，從歷史上看，盈利表現優秀的企業有此水平溢價，實屬正常，而再看Meta（美：META）的市盈率，較美股平均市盈率高14%。

至於有可能影響美股表現的其他因素，Benjamin表示，儘管美國經濟增長放緩，惟經濟並沒有陷入衰退，通脹亦已由高位回落，隨着美國與各國陸續達成關稅協議，最終美國平均關稅率將低於4月初公布的水平，若平均關稅率降至10%至15%，關稅推升美國通脹的幅度或不足1%，而最近美國貨幣供應量持續增加，同時美元匯價續走軟，更帶動環球貨幣供應增長加快，全球流動性增加下，將利好環球資產價格及經濟增長，部分資金有望流入科技七雄以外的標普500成分股；還要留意的是，美國失業率仍處偏低水平，且美國製造業活動近3年持續處於收縮狀態，通常行業經歷長時間的疲弱期後，便會出現強勁反彈，雖然並不確定此情况會否出現，但對此抱持樂觀態度。

美科研開支超越90年代

美國科技巨企估值並未達天價，同時AI發展仍在加速，意味部分科技股盈利增長有望加快。事實上，近年於生成式AI發展帶動下，美國科技及研發開支已超越90年代水平（見圖）。Benjamin表示，考慮到估值及投資組合的波動性，目前其有份管理的美國均衡基金，當中的股票部分，略為低配科技股，但稍為超配AI相關股，而AI相關股中，現階段較看好半導體股及電力股，同時該投資組合的股票部分亦略為超配必需消費品股。

均衡基金波幅低回報較高

今年以來，美國政策、國際貿易及地緣政治的不確定性，持續令環球市場波動，要減低投資組合的波動性，分散投資於股債市場是其中一個方向。Benjamin指出，要分散投資於股票及債券，相對於分別投資股票基金及債券基金，投資於一隻兼備股債的均衡基金有望於承受較低波幅下，獲取較高回報，基於當股市上漲時，基金經理往往會賣出那些股價最高或漲幅最大的股票，因而提升基金的防禦性；當股市大跌，債券價格可能會上升，為投資組合內的股票跌幅提供對冲，若債券部分持續做好，基金經理需在債券方面套利，並將資金投入股票部分，以維持基金的股債均衡時，這些來自債券獲利所得的新資金，便可在低迷股市中發掘估值偏低、具上升潛力的優質股，讓投資者不至錯過股市回升的獲利機會。

