明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
劉敬華 基金特區

基金特區

基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股

【明報專訊】市場憧憬美國聯儲局將於本月重啟減息周期，加上中美貿易會談持續取得進展，標普500指數周一再創新高。對於美股後市，資本集團（Capital Group）股票基金經理Paul Benjamin認為，美股有望續受惠於經濟持續增長、美元匯價偏軟、流動性增加，以及人工智能（AI）高速發展，目前較看好AI相關股及必需消費品股。

過去十多年，美股持續跑贏其他市場，踏入2025年美國政策的不確定，令市場開始質疑「美國例外論」，惟年初至今標普500指數累升逾10%，本周一更首次於6600點以上水平收市。Benjamin指出，近年美股跑贏其他市場主要是受到「美股七雄」的升勢帶動，這7家科技巨企與其說是美國公司，不如說是跨國企業，而撇除「美股七雄」後的標普500指數表現與其他市場相差不大，意味大部分美國公司表現相較其他市場未見特別出眾，認為以「美國例外論」一詞來解釋近年美股升勢並不太準確，基於這些科技巨企股價表現持續向好，實際是受惠於全球社交媒體、網絡通訊及AI的發展。

料續由「美股七雄」驅動

Benjamin認為，美股仍具上升潛力，升勢很大機會續由「美股七雄」驅動，因這些科技巨企於不少科技領域的終端市場佔據壟斷或雙頭壟斷地位，盈利持續增長，且部分科技巨企受惠於AI高速發展，盈利正以驚人速度增長；對於美股估值，市場整體估值確實偏高，但大部分科技巨頭估值並不算太高，以七雄中估值較高的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及微軟（美：MSFT）為例，這兩家世界級企業的市盈率較美股平均市盈率高40%，從歷史上看，盈利表現優秀的企業有此水平溢價，實屬正常，而再看Meta（美：META）的市盈率，較美股平均市盈率高14%。

至於有可能影響美股表現的其他因素，Benjamin表示，儘管美國經濟增長放緩，惟經濟並沒有陷入衰退，通脹亦已由高位回落，隨着美國與各國陸續達成關稅協議，最終美國平均關稅率將低於4月初公布的水平，若平均關稅率降至10%至15%，關稅推升美國通脹的幅度或不足1%，而最近美國貨幣供應量持續增加，同時美元匯價續走軟，更帶動環球貨幣供應增長加快，全球流動性增加下，將利好環球資產價格及經濟增長，部分資金有望流入科技七雄以外的標普500成分股；還要留意的是，美國失業率仍處偏低水平，且美國製造業活動近3年持續處於收縮狀態，通常行業經歷長時間的疲弱期後，便會出現強勁反彈，雖然並不確定此情况會否出現，但對此抱持樂觀態度。

美科研開支超越90年代

美國科技巨企估值並未達天價，同時AI發展仍在加速，意味部分科技股盈利增長有望加快。事實上，近年於生成式AI發展帶動下，美國科技及研發開支已超越90年代水平（見圖）。Benjamin表示，考慮到估值及投資組合的波動性，目前其有份管理的美國均衡基金，當中的股票部分，略為低配科技股，但稍為超配AI相關股，而AI相關股中，現階段較看好半導體股及電力股，同時該投資組合的股票部分亦略為超配必需消費品股。

均衡基金波幅低回報較高

今年以來，美國政策、國際貿易及地緣政治的不確定性，持續令環球市場波動，要減低投資組合的波動性，分散投資於股債市場是其中一個方向。Benjamin指出，要分散投資於股票及債券，相對於分別投資股票基金及債券基金，投資於一隻兼備股債的均衡基金有望於承受較低波幅下，獲取較高回報，基於當股市上漲時，基金經理往往會賣出那些股價最高或漲幅最大的股票，因而提升基金的防禦性；當股市大跌，債券價格可能會上升，為投資組合內的股票跌幅提供對冲，若債券部分持續做好，基金經理需在債券方面套利，並將資金投入股票部分，以維持基金的股債均衡時，這些來自債券獲利所得的新資金，便可在低迷股市中發掘估值偏低、具上升潛力的優質股，讓投資者不至錯過股市回升的獲利機會。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]

相關字詞﹕基金特區 人工智能 美股 劉敬華 基金特區

上 / 下一篇新聞

馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
奇瑞今招股 料集資最多156億
奇瑞今招股 料集資最多156億
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
安邁：內房重組或接近尾聲
安邁：內房重組或接近尾聲
證監禁花旗前高層重投業界5年
證監禁花旗前高層重投業界5年
騰訊擬首發點心債 涉80億
騰訊擬首發點心債 涉80億
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
會展中心：上年度舉行786項活動
會展中心：上年度舉行786項活動
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
美匯指數低見96.7 金價再創新高
美匯指數低見96.7 金價再創新高
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
富融港元定存1個月年利率6.88厘
富融港元定存1個月年利率6.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
姜靜：美元顯著下行機率或較低
姜靜：美元顯著下行機率或較低
技術取勝：東航或試區間上方阻力
技術取勝：東航或試區間上方阻力
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
周顯：港未來應由科技主導經濟
周顯：港未來應由科技主導經濟
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
文曜加推32伙 增國慶優惠
文曜加推32伙 增國慶優惠
維港一號1房3個月炒貴逾一成
維港一號1房3個月炒貴逾一成
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
般咸道the MVP中高層享維港都會景
般咸道the MVP中高層享維港都會景
往蘇豪區消遣相當就腳
往蘇豪區消遣相當就腳