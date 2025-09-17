般咸道the MVP中高層享維港都會景

明報記者 馬涔之

攝影 黃志東

屬單幢項目的the MVP，預計關鍵日期為2026年9月底，樓花期長約1年；項目共涉117伙、主打兩房、三房單位，分別提供67伙（實用面積454至643方呎）及39伙（實用面積899至1469方呎），兩款單位合共有106伙、共佔單位總數逾90%。此外，項目設有小量四房戶（4伙），實用面積均為1469方呎；7伙特色戶的實用面積425至2990方呎。

樓花期約1年 九成屬兩房三房

the MVP其中一項主要賣點，除是位處傳統豪宅地段外，亦鄰近港鐵西營盤站般咸道入口，區內亦不乏小巴、巴士線往返外區。即使步行到中上環核心商業區、消閒熱點蘇豪區，只需10餘分鐘步程。若果駕車前往西九龍高鐵站，只需約10分鐘，令住戶可享受便捷生活體驗。

鄰近港鐵西營盤站入口 位處名校網

此外，項目位處小學11校網、中西區中學校網，鄰近多所傳統名校及國際學校，包括英華女學校、英皇書院及聖保羅書院等；知名小學包括聖士提反女子中學附屬小學、英皇書院同學會小學、聖彼得小學等。

至於示範單位，以28樓A室作為藍本，實用面積1469方呎、三房雙套設計，樓層高度為3.5米，室內整體空間感充足。

大廳面積約500方呎，亮點之一是設有開放式酒吧區域，設計感及玩味十足，並連接35方呎大露台，增加室內採光度和通風度。主人套房面積約220方呎（不計浴室），內連16方呎工作平台，為戶主提供充裕的起居休息空間。

三房戶樓層高3.5米 空間感十足

廚房廚櫃屬L形設計，以德國家電品牌Miele配套家電為主；單位設有3個洗手間與一個化妝間，惟只有主人套廁設窗戶，客廁設淋浴間，主人套房設有浴缸，浴室內設特大儲物櫃，而單位並配備Miele的Aerium衣物護理機。單位另一特色，為配備了Moorgen15標誌性的陀飛輪動態裝置遙控器，可操控燈具調光、音樂、不同場景及模式設置，提升智能居住體驗。

雖然屬單幢項目，但the MVP 設有精緻的住客會所，主要設施包括17米室內恒溫泳池及按摩池、24小時健身室、瑜珈花園及日光曬台。

the MVP早前已開展首輪招標，首輪售出6伙、吸金逾4億元；其中有本地家庭客斥資2.66億元購入兩伙頂層特色戶，分別29樓A室Most Valuable Palace、30樓A室Most Valuable Peak，實用面積分別2961及2990方呎，同屬5房5套間隔，呎價近4.5萬元。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓手冊]