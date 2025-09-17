明報新聞網
經濟

香港地產

密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖

【明報專訊】市建局早前低調放售數個商業物業，其中灣仔囍匯1期5座1樓商舖，面積約6853方呎，上月以2808萬元售出，呎價即約4097元。舖位曾由社企租用，目前為交吉狀態，而新買家為宗教團體密乘佛學會有限公司（VAJRAYANA BUDDHISM ASSOCIATION LIMITED）。據市建局上月公布，市建局正在市場放售其他商業物業，以優化資產組合，包括一個月內相繼售出旗下兩個分別位於灣仔和大角嘴的商業物業，反映市建局物業對用家或投資者具吸引力。

羅桂球1.7億放售砵蘭街酒店

全幢物業交投活躍，有投資者放售旗下全幢酒店。其中由投資者羅桂球持有的旺角砵蘭街130至132號全幢精品酒店，第一太平戴維斯指出，物業以約1.7億元放售，佔地約1153方呎，現有物業樓面約12,668方呎，項目將以現狀連現有租約及牌照出售。資料顯示，羅桂球2012年以7130萬元購入物業所在地的舊樓，並進行重建，而現時物業於2019年入伙，為一座16層高的精品酒店，地下及一樓為商舖，三樓及以上樓層為客房，共有38間房，房間面積約113至172方呎，目前物業為學生宿舍。第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，物業由知名共居營運商營運，設計嶄新且家具齊備，買家可節省大量改建時間及成本，即買即收租，市場罕見，加上學生宿舍為近期最熱門的物業投資項目，預計吸引眾多投資者、營運商及私募基金積極追捧。

相關字詞﹕砵蘭街 羅桂球 酒店放售 囍匯 密乘佛學會 市建局

