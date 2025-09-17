維港一號1房3個月炒貴逾一成

二手價插45% 獲投資者承接

美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，維港一號1B座高層G室，實用面積338方呎1房戶，向西南，6月以495萬元易手，買家近日收樓後隨即再將單位放售，新近再以558萬元沽出，實呎16,509元，持貨短短3個月，帳面獲利約63萬元或近13%，即使扣除使費料仍賺逾40萬元或8%。值得留意的是，單位再對上業主於2021年以895萬元一手買入單位，6月份的成交價495萬元為屋苑歷來二手價新低，單是帳面已勁蝕400萬元或45%。

天璽．天兩房11個月炒貴19%

事實上，去年底開售、鄰近港鐵啟德站的天璽．天，入伙以來已錄約10宗短炒個案，其中6座高層B1室，實用面積467方呎，兩房間隔，最新以1148萬元售出，實呎24,582元，原業主去年10月以963.55萬元一手購入，現帳面獲利約184.45萬元或19%；同座一個面積相同的低層B1室兩房戶，則以1033萬元售出，實呎22,120元，原業主去年10月以945.27萬元一手購入，現帳面獲利約87.73萬元或9%。

通利琴行家族半億沽明慧園

另《施政報告》公布前，有名人家族出售旗下豪宅，淺水灣明慧園低層A室，實用面積1583方呎，3房1套間隔，上月以5000萬元連兩個車位售出，實呎約31,586元，資料顯示，物業原由Naven Green Limited於2010年以3738萬元購入，公司董事包括李敬成、李敬天等，為通利琴行家族成員，至2019年以6000萬元內部轉讓，若與2010年購入價相比，物業15年間升值約1262萬元或34%。

此外，中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣本月上半月錄6宗成交，較上月同期多1倍，其中26座高層H室，實用面積476方呎，兩房間隔，以502萬元易手，實呎10,546元，較上月同類型單位做價480萬元升22萬元或4.6%，原業主2014年430萬元買入，帳面賺72萬元或17%。