文曜加推32伙 增國慶優惠

【明報專訊】東九龍近期多個新盤推出，正當新世界（0017）九龍城衙前塱道瑧博周五「曬冷」開售全數120伙之際，同區已入伙的建灝地產聯合道文曜，則加推32伙應市。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團推出全新國慶置業優惠，即日起發售該批單位。

瑧博4日暫收3900票 超額33倍

明晚截票的瑧博，截至昨晚7時，4日暫收近3900票，按以價單推售的115伙計，超額認購近33倍。至於加推32伙的文曜，單位實用面積379至904方呎，涵蓋一房至三房，其中，兩房及三房買家可享國慶置業優惠，如同時選購一個兩房單位及一個車位，單位可享現金回贈68萬元；如同時選購一個三房單位及一個車位，單位則可享現金回贈248萬元，優惠期至2025年10月31日。按90天即供付款優惠及扣減置業優惠計算，兩房單位折實售價由1068.65萬元起，折實呎價由約16,829元起；三房單位折實售價由1371.23萬元起，折實呎價由約15,168元起。當中29伙連租約出售，最高呎租約55元，最高回報率可達3.2%。

會德豐地產亦公布，旗下多個新盤的最新銷售安排，包括藍田KOKO ROSSO以招標形式推出8伙高層兩房單位，實用面積由446至468方呎，均採開放式廚房設計。

另同系啟德跑道區DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I ，亦將以招標形式發售10伙高層戶，涵蓋兩房至三房戶，實用面積由419至627方呎。MIAMI QUAY I同時以價單形式推出5伙，均屬高層1房戶，實用面積由315至317方呎，以最高樓價12%折扣計，折實價由740.9萬元至809.6萬元，呎價由23,521元至25,539元。

