西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶

明報記者 歐陽慧恩

資料顯示，天御股權由恒地佔65%，新世界佔餘下35%股權，恒地上月發表的中期業績報告中提到，項目已完工，共設172個單位，總樓面達約47.21萬方呎，住宅單位佔約30.68萬方呎。發展商昨日公布，當中全盤面積最大的頂層3複式戶，實用面積逾1.2萬方呎，設有4部升降機，其中1部連接單位位於3樓的獨立升降機大堂及車庫，另有內置升降機在室內往來天台泳池，亦有專為工人而設的升降機等。

設4部升降機 可直達車庫天台

此外，上述單位除設6個私家車位及1個電單車車位外，亦附設專屬訪客停車位。樓盤同類3複式戶全盤只有兩伙，上述為面積最大一伙，打破鴨脷洲凱玥3座29及30樓A室複式戶的實用面積9663方呎紀錄，成為本港最少12年來面積最大一手分層戶。

現場所見，天御外牆已拆棚，並於去年3月獲屋宇署批入伙紙，料可以現樓形式出售，項目亦設有會所設施，包括約20米長戶外泳池、室內泳池、水療室及健身房等。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，天御分兩期發展，共設兩幢住宅大樓，最快本月以招標形式推出第一期單位，並會盡快上載樓書。值得一提的是，恒地在西半山有不少知名發展項目，包括位於干德道的天匯，其頂層複式戶實用面積5536方呎，2015年以約5.9億元易手，呎價逾10萬元，創當時亞洲分層戶呎價紀錄。

the MVP伙Miele配備家電

總值2300萬

至於同系旗下啟德跑道區新盤天瀧，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨沽6伙，套現約1.9億元。有大手買家以9932萬元連購5座8樓A室及5座8樓B室，實用面積同為1382方呎，平均成交呎價3.59萬元。另外，英皇（0163）西半山新盤 「the MVP」 宣布與德國家電品牌 Miele合作，項目117伙將配備該品牌廚房家電，零售價總值逾2300萬元。項目全數A室、B室亦配備首次在港亮相的Miele Aerium衣物護理櫃。英皇地產銷售及市場總監柯穎豪稱，項目招標暫累售7伙，總額涉約4.5億元（the MVP示範單位刊於睇樓手冊）。