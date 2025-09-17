明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶

【明報專訊】美國聯儲局公布議息會議結果及本港新一份《施政報告》出爐前夕，西半山豪宅新盤戰一觸即發。恒地（0012）及新世界（0017）合作發展的西半山衛城道8號美麗臺舊契項目，昨公布命名為「天御」，不但為近日新盤戰開闢超級豪宅賽道，項目更是恒地繼干德道天匯後，同區另一個超級豪宅項目。發展商表示，項目最快本月上載樓書，並將全數單位以招標形式出售，其中一伙頂層3複式戶勢成項目樓王，實用面積超過1.2萬方呎，料創2013年一手新例實施後全港最大面積分層單位紀錄。

明報記者 歐陽慧恩

資料顯示，天御股權由恒地佔65%，新世界佔餘下35%股權，恒地上月發表的中期業績報告中提到，項目已完工，共設172個單位，總樓面達約47.21萬方呎，住宅單位佔約30.68萬方呎。發展商昨日公布，當中全盤面積最大的頂層3複式戶，實用面積逾1.2萬方呎，設有4部升降機，其中1部連接單位位於3樓的獨立升降機大堂及車庫，另有內置升降機在室內往來天台泳池，亦有專為工人而設的升降機等。

設4部升降機 可直達車庫天台

此外，上述單位除設6個私家車位及1個電單車車位外，亦附設專屬訪客停車位。樓盤同類3複式戶全盤只有兩伙，上述為面積最大一伙，打破鴨脷洲凱玥3座29及30樓A室複式戶的實用面積9663方呎紀錄，成為本港最少12年來面積最大一手分層戶。

現場所見，天御外牆已拆棚，並於去年3月獲屋宇署批入伙紙，料可以現樓形式出售，項目亦設有會所設施，包括約20米長戶外泳池、室內泳池、水療室及健身房等。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，天御分兩期發展，共設兩幢住宅大樓，最快本月以招標形式推出第一期單位，並會盡快上載樓書。值得一提的是，恒地在西半山有不少知名發展項目，包括位於干德道的天匯，其頂層複式戶實用面積5536方呎，2015年以約5.9億元易手，呎價逾10萬元，創當時亞洲分層戶呎價紀錄。

the MVP伙Miele配備家電

總值2300萬

至於同系旗下啟德跑道區新盤天瀧，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨沽6伙，套現約1.9億元。有大手買家以9932萬元連購5座8樓A室及5座8樓B室，實用面積同為1382方呎，平均成交呎價3.59萬元。另外，英皇（0163）西半山新盤 「the MVP」 宣布與德國家電品牌 Miele合作，項目117伙將配備該品牌廚房家電，零售價總值逾2300萬元。項目全數A室、B室亦配備首次在港亮相的Miele Aerium衣物護理櫃。英皇地產銷售及市場總監柯穎豪稱，項目招標暫累售7伙，總額涉約4.5億元（the MVP示範單位刊於睇樓手冊）。

相關字詞﹕升降機 傲玟 the MVP 天瀧 超級豪宅 恒地 天御 半山豪宅 豪宅新盤

上 / 下一篇新聞

馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
奇瑞今招股 料集資最多156億
奇瑞今招股 料集資最多156億
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
安邁：內房重組或接近尾聲
安邁：內房重組或接近尾聲
證監禁花旗前高層重投業界5年
證監禁花旗前高層重投業界5年
騰訊擬首發點心債 涉80億
騰訊擬首發點心債 涉80億
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
會展中心：上年度舉行786項活動
會展中心：上年度舉行786項活動
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
美匯指數低見96.7 金價再創新高
美匯指數低見96.7 金價再創新高
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
富融港元定存1個月年利率6.88厘
富融港元定存1個月年利率6.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
姜靜：美元顯著下行機率或較低
姜靜：美元顯著下行機率或較低
技術取勝：東航或試區間上方阻力
技術取勝：東航或試區間上方阻力
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
周顯：港未來應由科技主導經濟
周顯：港未來應由科技主導經濟
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
文曜加推32伙 增國慶優惠
文曜加推32伙 增國慶優惠
維港一號1房3個月炒貴逾一成
維港一號1房3個月炒貴逾一成
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
般咸道the MVP中高層享維港都會景
般咸道the MVP中高層享維港都會景
往蘇豪區消遣相當就腳
往蘇豪區消遣相當就腳
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股