姜靜：美元顯著下行機率或較低

美聯儲方面，若如期減息25個基點，且2025年點陣圖中位點顯示年內仍有一次額外減息的機率，美債收益率和美元可能因此走高，但這不太可能動搖市場對年內3次減息的預期；如中位點顯示年內有兩次額外減息的機會，且2026年中位點向下移至更接近3厘的水平（目前市場對終端利率的定價），會鞏固現有減息預期。

其次，我們的基準情况預期是，參會者將投票支持維持利率不變或減息25個基點，但若出現支持減息50個基點的三方分佈，或議會後主席鮑威爾透露曾討論過減息50個基點，將被解讀為偏鴿派信號。最後，鮑威爾記者會上言論及最新經濟預測摘要，亦透露當局對就業市場下行和通脹上行風險平衡的評估。總體而言，考慮到目前市場的觀點偏向鴿派，接近消化2026年底前美聯儲減息150個基點，會議出現鴿派驚喜的門檻較高。

市場提早為央行周部署，美匯指數連續幾個交易日走低，隱含波動性稍有反彈，但繼續維持在低位，主要貨幣兌美元全線上漲。我們預期美聯儲會議出現鴿派驚喜的門檻較高，因此美元及美債收益率出現顯著的下行的機率或較低；但若有鴿派驚喜，可助歐元、澳元以及人民幣等兌美元突破阻力位，並刷新年內高位，而日圓和英鎊亦有機會突破近期波動區間。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]