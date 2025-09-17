騰訊擬首發點心債 涉80億

5年期債或2.1至2.2厘定價

消息人士稱，騰訊擬發行5年、10年和30年期離岸人民幣債券，初始定價分別為2.6厘、3厘和3.6厘，不過據投資者反應，發行利率可較初始利率調低0.4厘至0.5厘，5年期債券或以2.1厘至2.2厘定價，反映騰訊債券較預期更受投資者歡迎，而利率亦較阿里巴巴（9988）和百度（9888）同年期離岸人民幣債券孳息率2.25厘至2.3厘為低。

是次發債為300億美元（約2335億港元）中期票據計劃的一部分，截至周一計劃仍有177.5億美元未償還票據。集資金額將用於一般企業用途，據彭博統計明年1月和4月，騰訊有10億美元和5億美元債券到期。其他科企方面，阿里巴巴（9988）已在上周完成發行32億美元零息可轉債。

百度在今年3月首次發行100億元人民幣點心債後，本月再發44億元人民幣，美團（3690）本月亦曾傳考慮發行點心債。內地境內利率近年受減息影響持續下行，推動機構投資者來港配置境外債券的需求，對於發債企業，以人民幣發債成本融資成本低於美元，推動更多不同機構發行點心債。

內地評級機構中證鵬元國際報告指，點心債發行人結構趨於多元化，今年首8個月國家電網、百度等產業債佔點心債佔發行佔比為22%，較去年同期高5個百分點。不過受內地收緊城投企業發債，首6個月點心債發行規模按年下降5.3%，未來點心債發行料續受中美利差、監管政策等因素影響。