證監禁花旗前高層重投業界5年

容許下屬向客戶作失實陳述

事源於2008年至2018年10年間，他一直容許現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱，向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向客戶作失實陳述，嚴重違反監管規定和犯有內部監控缺失。

證監會在採取上述紀律行動前，已經處分了花旗環球金融。事件可歸因於Heyes沒有履行作為負責人員、核心職能主管及高級管理層成員的職責。證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，Heyes為了提升花旗的市場佔有率而向交易櫃枱施加沉重壓力，亦未能對其下屬以不誠實的手段來達到這個目的之明顯迹象保持警惕，可見他疏於職守，沒有妥善地履行管理責任，違規時間超過10年，並令一種犧牲客戶利益及基本誠信標準以追求收益的文化在花旗內部植根。

該會將積極運用核心職能主管制度，識別出失職的高級管理層成員，並就公司的缺失追究責任，推動中介人改變文化及行為。

該會調查曾揭露花旗的申購意向流程存在令人關注的事項，但Heyes未確保實施足夠和有效的監控措施。

此外，雖然他在2017年至2018年期間接獲下屬報告，記錄了客戶就花旗申購意向的質素及準確性所作投訴，但他並無採取任何步驟以調查及制止。