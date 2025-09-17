明報新聞網
經濟

安邁：內房重組或接近尾聲

【明報專訊】企業諮詢服務公司安邁（Alvarez & Marsal）北亞區聯席主席James Dubow表示，儘管內地房地產企業經歷重組階段，但相信或已接近尾聲；若能順利落實建築項目，將有助提升市場信心，但過程仍具挑戰。他指出即使重組完成，不少企業仍承受沉重債務，故仍需逐步降低槓桿。安邁北亞區聯席主席朱偉補充，房地產依賴公募借貸，因而重組活動相對依賴私募的行業活躍。

倘重組完成 仍需逐步降槓桿

談及外部環境，Dubow稱海外投資者普遍對中國公司仍具信心，但企業必須準備清晰、可落實的計劃，以證明營運可持續性，而安邁憑藉多年與銀行的合作經驗，能協助中國企業制訂並推行可行計劃。

至於中國汽車出海，朱偉指出，目前車企在歐洲市場面臨實際選擇，包括是否要在當地或周邊地區如摩洛哥、土耳其、波蘭等地設廠，抑或直接從中國出口。同時，企業需要的不僅是市場藍圖，而是落地方案，例如建立銷售渠道、招聘何種人才等。

另一方面，朱偉表示，公司目前在北京、上海、香港、深圳及首爾設有辦公室，北亞區員工逾450人，其中約400人在中國。他指出，過去5年中國業務快速發展，團隊規模增長三倍，收入增長四倍，目標是在未來5年將亞洲收入佔集團總收入比例，從目前的單位數提升至20%。安邁中國業務增長主要由四大領域帶動，包括績效提升、重組、法證諮詢及私募股權服務，並將聚焦消費零售、汽車製造及醫療衛生等行業。

相關字詞﹕安邁

