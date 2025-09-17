高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產

明報記者 陳偉燊

高院法官歐陽浩榮表示，代表許家印一方的律師力指，許因為被拘留等原因而未能遵照法院的披露財產命令，並認為恒大清盤人可以物色到有哪些資產屬於許家印，許的戶口亦多為單名登記，委任接管人並無必要。但法官仍認為，許未能遵守有關披露命令是問題所在，加上認為許有耗散手上資產的可能，恒大清盤人未必能確定許的總資產有多少，甚至根據清盤人的調查顯示，許及關連方透過代理人戶口持有資產，很多並非屬於許的戶口亦被凍結，因此他相信，有需要委任接管人去跟進。

恒大清盤人跟進 免工作重複

法官認為，委任接管人更能保障許的財產，並認為委任恒大清盤人處理及跟進適合，原因是許的個人事務及恒大早已緊密相連，恒大清盤人過去兩年已着手調查及掌握公司的情况，由恒大清盤人跟進許的資產，可避免大量工作重複。

為執行是次擬定接管令，及確保接管人向高院法官委任的監督律師匯報工作，藉此避免恒大清盤人處理許的個案時出現利益衝突，因此其從4個選擇中，決定委任具經驗的Messers. Wilkinson & Grist（高露雲律師行）之Keith Ho（何文基）出任該職務，並由許一方負擔堂費。

清盤案審查委員會增兩成員

高等法院昨早另舉行法庭聆訊，處理中國恒大清盤案委任審查委員會成員一事，冀藉此理順清盤流程。根據庭上透露，該委員會內已經有3名成員，高院法官陳靜芬聽畢代表律師的理據後，同意因應債券持有人的要求，在該委員會內委派另外兩名成員入內。

現時該委員會的成員，包括來自人民大學的教授Shi Jingsha，作為債權人的代表。另一名代表來自中國恒大的子公司清盤人致同（香港）；餘下一名代表為中信集團的長沙子公司或機構。

審查委員會的成立，旨在供清盤人直接諮詢，不用事事經過法院或全體債權人同意。