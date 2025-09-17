奇瑞今招股 料集資最多156億

健康160暗盤升逾1.4倍

中概股禾賽（2525）昨日首掛，一度高見244元，較定價212.8元高14.6%，收市報234元，仍升近一成，成交13.26億元。禾賽美股（美：HSAI）周一晚升逾4%，收市價仍較美股有輕微溢價。今日正式上市的數字醫療綜合服務提供商健康160（2656）昨日暗盤做好，在三大交易場均較上市價11.89元升逾1.4倍。一手250股，不計手續費，每手帳賺逾4280元。

金表製造商西普尼精密科技昨日通過聆訊，平安證券（香港）為獨家保薦人。據招股資料，公司主要銷售以自主品牌「HIPINE（西普尼）」設計及製造的黃金表殼手表及黃金表圈手表，並為內地珠寶品牌及批發商開發及生產貼牌手表及飾品，合作企業包括老鳳祥、中國珠寶等。

嬰兒用品商不同集團（6090）昨步入招股次日，市場反應較慢熱。截至昨晚9時暫錄得28.11億元孖展額，孖展超購逾32倍；昨午截飛的18A生科股勁方醫藥（2595）獲投資者熱捧，孖展超購2268倍，各大券商合共借出孖展資金3590.39億元。

另中國保險業AI科技公司暖哇洞察科技昨日遞表來港上市，匯豐及摩根大通為聯席保薦人。該公司為今年少數未有中資券商擔任保薦人的IPO之一，對上一宗為6月底招股、由星展獨家保薦的訊眾通信（2597）；再往前則為年初上市的茶飲股蜜雪（2097）及古茗（1364）。同日遞表的還有A股公司、智能產品平台型公司華勤技術（滬：603296），截至昨日收市，華勤市值逾千億港元。

