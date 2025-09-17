美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入

大市成交稍增至近2941億元，北水佔比升至28%，是逾3周高，但終止12個交易日淨流入，轉淨流出31.89億元。當中，沽售最多是盈富基金（2800），淨賣出近46.4億元，整體成交升至211億元，是逾兩周最多。內地資金仍鍾情阿里巴巴（9988），淨買入30.31億元佔據榜首。

雲鋒金融（0376）本月由約3元炒高至7元以上之後，以大折讓17%配股集資，昨股價急回逾19%至5.93元，失守配股價。受惠「反內捲」的光伏股協鑫科技（3800）同樣配股集資，但獲無極資本入股，股價不跌反升近4%。中央部委預告今日舉行記者會介紹支持服務消費措施，攜程（9961）升逾4%，是表現最好科指成分股，股價一度觸及600元、創新高。

曾成功預測去年9月中央宣布支持經濟措施後中資股會急升的美國銀行亞太區股票衍生品研究主管Lars Naeckter認為，鑑於滬深300指數自8月初以來已漲12%至近3年高位，再升的空間或有限，因為現時很多投資者持倉已屬相當看好前景，例如看漲期權需求強勁，相信或可憧憬穩步上揚，但難以重演去年短期內急升25%、30%的情况。