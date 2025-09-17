美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入

【明報專訊】雖然中美貿易談判有進展，但聯儲局周二（16日）開始一連兩日議息前，市場觀望氣氛轉濃，港股高位整固。但北水轉走資，結束連續12個交易日淨流入，有大行亦「潑冷水」，相信中資股再急升機會不大。恒指昨高開90點，早段曾升155點，見26,601點，再創4年高位，但很快隨內地A股回軟，一度倒跌114點，之後在26,400點至26,500點拉鋸，收報26,438點，跌8點。國企指數升1點報9386點，科技指數跑贏，升34點至6077點。
大市成交稍增至近2941億元，北水佔比升至28%，是逾3周高，但終止12個交易日淨流入，轉淨流出31.89億元。當中，沽售最多是盈富基金（2800），淨賣出近46.4億元，整體成交升至211億元，是逾兩周最多。內地資金仍鍾情阿里巴巴（9988），淨買入30.31億元佔據榜首。
雲鋒金融（0376）本月由約3元炒高至7元以上之後，以大折讓17%配股集資，昨股價急回逾19%至5.93元，失守配股價。受惠「反內捲」的光伏股協鑫科技（3800）同樣配股集資，但獲無極資本入股，股價不跌反升近4%。中央部委預告今日舉行記者會介紹支持服務消費措施，攜程（9961）升逾4%，是表現最好科指成分股，股價一度觸及600元、創新高。
曾成功預測去年9月中央宣布支持經濟措施後中資股會急升的美國銀行亞太區股票衍生品研究主管Lars Naeckter認為，鑑於滬深300指數自8月初以來已漲12%至近3年高位，再升的空間或有限，因為現時很多投資者持倉已屬相當看好前景，例如看漲期權需求強勁，相信或可憧憬穩步上揚，但難以重演去年短期內急升25%、30%的情况。