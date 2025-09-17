明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入

【明報專訊】雖然中美貿易談判有進展，但聯儲局周二（16日）開始一連兩日議息前，市場觀望氣氛轉濃，港股高位整固。但北水轉走資，結束連續12個交易日淨流入，有大行亦「潑冷水」，相信中資股再急升機會不大。恒指昨高開90點，早段曾升155點，見26,601點，再創4年高位，但很快隨內地A股回軟，一度倒跌114點，之後在26,400點至26,500點拉鋸，收報26,438點，跌8點。國企指數升1點報9386點，科技指數跑贏，升34點至6077點。

大市成交稍增至近2941億元，北水佔比升至28%，是逾3周高，但終止12個交易日淨流入，轉淨流出31.89億元。當中，沽售最多是盈富基金（2800），淨賣出近46.4億元，整體成交升至211億元，是逾兩周最多。內地資金仍鍾情阿里巴巴（9988），淨買入30.31億元佔據榜首。

雲鋒金融（0376）本月由約3元炒高至7元以上之後，以大折讓17%配股集資，昨股價急回逾19%至5.93元，失守配股價。受惠「反內捲」的光伏股協鑫科技（3800）同樣配股集資，但獲無極資本入股，股價不跌反升近4%。中央部委預告今日舉行記者會介紹支持服務消費措施，攜程（9961）升逾4%，是表現最好科指成分股，股價一度觸及600元、創新高。

曾成功預測去年9月中央宣布支持經濟措施後中資股會急升的美國銀行亞太區股票衍生品研究主管Lars Naeckter認為，鑑於滬深300指數自8月初以來已漲12%至近3年高位，再升的空間或有限，因為現時很多投資者持倉已屬相當看好前景，例如看漲期權需求強勁，相信或可憧憬穩步上揚，但難以重演去年短期內急升25%、30%的情况。

上 / 下一篇新聞

馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
奇瑞今招股 料集資最多156億
奇瑞今招股 料集資最多156億
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
安邁：內房重組或接近尾聲
安邁：內房重組或接近尾聲
證監禁花旗前高層重投業界5年
證監禁花旗前高層重投業界5年
騰訊擬首發點心債 涉80億
騰訊擬首發點心債 涉80億
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
會展中心：上年度舉行786項活動
會展中心：上年度舉行786項活動
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
美匯指數低見96.7 金價再創新高
美匯指數低見96.7 金價再創新高
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
富融港元定存1個月年利率6.88厘
富融港元定存1個月年利率6.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
姜靜：美元顯著下行機率或較低
姜靜：美元顯著下行機率或較低
技術取勝：東航或試區間上方阻力
技術取勝：東航或試區間上方阻力
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
周顯：港未來應由科技主導經濟
周顯：港未來應由科技主導經濟
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
文曜加推32伙 增國慶優惠
文曜加推32伙 增國慶優惠
維港一號1房3個月炒貴逾一成
維港一號1房3個月炒貴逾一成
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
般咸道the MVP中高層享維港都會景
般咸道the MVP中高層享維港都會景
往蘇豪區消遣相當就腳
往蘇豪區消遣相當就腳
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股