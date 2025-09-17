藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市

研究腫瘤、心臟病等創新療法的藥捷安康連日爆升後，昨一度抽高64%，早段曾見679.5元的上市新高，不足3個月已飈50倍。但中午藥捷安康發公告稱，不知道股價及成交量近期異動原因，或任何需公布的資料或內幕消息，股價下午2時後開始暴瀉，一度倒跌逾60%，低見165元，收報192元，情况有如莊家股「散貨」。

雖然經歷急插，但藥捷仍較招股價13.15元高逾13倍，昨最高位市值曾炒上至近2700億元，大跌後仍有約760億元。上半年沒有營業收入、處於虧損狀態的藥捷，6月上市時股權已高度集中，雖然公開發售部分超額認購3400倍，但由於國際配售不足額，所以僅回撥小量股份，令公開發售比例由10%升至20%，單計首25大股東，已佔配售股份逾99%（見表）。

高位計市值蒸發近2000億

根據港交所資料，截至8月底，藥捷H股已發行股數逾3.01億股，但扣除大股東、基礎投資者等禁售股，街貨股數僅550.7萬或1.72%。隨着9月初獲納入港股通名單，該公司股價持續急漲，中央結算系統（CCASS）顯示，截至周一（15日），北水通過港股通在藥捷持股306.25萬股或1%，但已佔街貨逾五成。除了藥捷，上市未足3個月的佰澤醫療（2609）亦受北水追捧，昨錄淨買入3.3億元，股價亦飈28%，成交逾58億元。新股定價程序改革8月初實施後，發行人可選擇不設回撥的機制B，公開發售比例只佔一成。紅蟻資本投資總監李澤銘相信，新制下股權高度集中是可預見的結果，相信日後半新股類似狀况將更多。除非重新收緊股份分配安排，否則較難堵塞漏洞。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪形容，如此大波幅炒作的股份不常見，相信與符合近年炒作生科等新經濟股主題，加上獲北水追捧有關，建議強化股權高度集中警示制度，識別高風險股份。資深市場人士何啟聰和黃偉豪都建議，限制自由流通比例太低的股份進入港股通，減輕潛在操縱市場風險。