馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰

明報記者 黃志偉

報道指出，在中國嚴格整頓科技平台的數年間，阿里內部留言板曾出現「MAGA」的標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里巴巴再次偉大）。如今，公司靈魂人物馬雲復出主導下，似乎正朝重振業務方向邁進。

螞蟻集團上市受阻後 馬雲淡出公眾視野

自2020年底螞蟻集團上市受阻、科網平台面對監管整改以來，馬雲淡出公眾視野，鮮有公開活動。報道引述消息人士透露，馬雲近期重返阿里園區後，不僅參與數十億美元支出決策，更要求管理層持續匯報公司AI相關發展。其中一名高層更在一天內接連收到他三次訊息，催促交代進度。消息人士指出，阿里決定投放高達500億元人民幣，用於外賣業務的補貼，以應對京東突然進軍市場，而馬雲在此決策中發揮了重要作用。

高盛：阿里中國外賣市佔率43%

報道稱，公司至今仍未確認馬雲是否以任何官方身分回歸，阿里方面亦未予置評。不過，對比自 2019年卸任主席以來的低調時期，現年61歲的馬雲可謂正處於最「親力親為」的階段。

然而，馬雲需面對中國電商行業競爭空前激烈的新現實環境，消費者對餐飲、雜貨及電子產品的運送需求，往往要求在1小時內送抵。消息人士稱，阿里高層正努力向馬雲解釋，公司昔日佔據85%市場份額的時代已不復存在。不過，馬雲仍押注集團核心購物平台淘寶能夠擊敗京東和美團，因其最近成功奪回了市場份額。報道引述高盛數據指出，截至7月，阿里在中國外賣市場的市佔率為43%，落後於美團的47%。

馬雲當年淡出公眾視野，源於2020年10月在外灘金融峰會上的一場演講。他批評中國銀行業「沒有系統」及仍存「當舖思想」，隨後中國四大監管機構集體約談螞蟻集團管理層，包括馬雲本人。其後，上交所宣布暫緩螞蟻集團的上市計劃，香港上市同告擱置。

年初座談會上與習近平握手

至去年初，阿里投資的《南華早報》獨家報道馬雲再增持阿里巴巴股權至4.3%，超越軟銀成為最大股東。今年2月，馬雲公開亮相參與中央舉辦的民營企業座談會，並獲安排與國家主席習近平握手。外界普遍解讀此舉為中國官方釋放支持民營企業的信號，藉以提振市場信心。