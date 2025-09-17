明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

馬雲據報回歸阿里 參與度5年最強 內部曾現MAGA口號 指揮外賣大戰

【明報專訊】阿里巴巴（9988）近期持續加大在人工智能（AI）領域的投入，同時在「外賣大戰」中迎戰京東集團（9618）及美團（3690），據報背後正是由公司創辦人馬雲主導。據彭博社引述知情人士表示，馬雲近日已重返阿里巴巴園區，參與公司業務程度為過去5年來最直接的一次。馬雲強勢回歸消息傳出前，阿里股價連日創近4年新高，並於周一全面回補4年前季績欠佳翌日急瀉一成的大型下跌裂口（見圖）。昨日股價整固微跌0.7%，收報153.5元，成交171.48億元。

明報記者 黃志偉

報道指出，在中國嚴格整頓科技平台的數年間，阿里內部留言板曾出現「MAGA」的標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里巴巴再次偉大）。如今，公司靈魂人物馬雲復出主導下，似乎正朝重振業務方向邁進。

螞蟻集團上市受阻後 馬雲淡出公眾視野

自2020年底螞蟻集團上市受阻、科網平台面對監管整改以來，馬雲淡出公眾視野，鮮有公開活動。報道引述消息人士透露，馬雲近期重返阿里園區後，不僅參與數十億美元支出決策，更要求管理層持續匯報公司AI相關發展。其中一名高層更在一天內接連收到他三次訊息，催促交代進度。消息人士指出，阿里決定投放高達500億元人民幣，用於外賣業務的補貼，以應對京東突然進軍市場，而馬雲在此決策中發揮了重要作用。

高盛：阿里中國外賣市佔率43%

報道稱，公司至今仍未確認馬雲是否以任何官方身分回歸，阿里方面亦未予置評。不過，對比自 2019年卸任主席以來的低調時期，現年61歲的馬雲可謂正處於最「親力親為」的階段。

然而，馬雲需面對中國電商行業競爭空前激烈的新現實環境，消費者對餐飲、雜貨及電子產品的運送需求，往往要求在1小時內送抵。消息人士稱，阿里高層正努力向馬雲解釋，公司昔日佔據85%市場份額的時代已不復存在。不過，馬雲仍押注集團核心購物平台淘寶能夠擊敗京東和美團，因其最近成功奪回了市場份額。報道引述高盛數據指出，截至7月，阿里在中國外賣市場的市佔率為43%，落後於美團的47%。

馬雲當年淡出公眾視野，源於2020年10月在外灘金融峰會上的一場演講。他批評中國銀行業「沒有系統」及仍存「當舖思想」，隨後中國四大監管機構集體約談螞蟻集團管理層，包括馬雲本人。其後，上交所宣布暫緩螞蟻集團的上市計劃，香港上市同告擱置。

年初座談會上與習近平握手

至去年初，阿里投資的《南華早報》獨家報道馬雲再增持阿里巴巴股權至4.3%，超越軟銀成為最大股東。今年2月，馬雲公開亮相參與中央舉辦的民營企業座談會，並獲安排與國家主席習近平握手。外界普遍解讀此舉為中國官方釋放支持民營企業的信號，藉以提振市場信心。

相關字詞﹕馬雲 外賣大戰 人工智能 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
天貓Lazada系統打通 協助商家出海東南亞
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
藥捷安康飈逾六成後倒跌53%收市
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
美議息前港股牛皮 北水結束連續12日淨流入
奇瑞今招股 料集資最多156億
奇瑞今招股 料集資最多156億
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
高院委恒大清盤人接管許家印資產 法官指許未遵披露命令 或耗散資產
安邁：內房重組或接近尾聲
安邁：內房重組或接近尾聲
證監禁花旗前高層重投業界5年
證監禁花旗前高層重投業界5年
騰訊擬首發點心債 涉80億
騰訊擬首發點心債 涉80億
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
本港上月港口貨櫃吞吐量跌7.4%
會展中心：上年度舉行786項活動
會展中心：上年度舉行786項活動
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
花旗：八成家辦料今年投資回報逾5%
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
特朗普軍師米蘭任聯儲理事 趕及周二起議息會議 鴿派庫克亦可參與
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
提美聯儲「第三重使命」 須「維持溫和長期利率」
美匯指數低見96.7 金價再創新高
美匯指數低見96.7 金價再創新高
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
張兆聰：信攜程前景 可安心持有
富融港元定存1個月年利率6.88厘
富融港元定存1個月年利率6.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
建行亞洲人幣定存3個月年利率5.88厘
姜靜：美元顯著下行機率或較低
姜靜：美元顯著下行機率或較低
技術取勝：東航或試區間上方阻力
技術取勝：東航或試區間上方阻力
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
佐丹奴邀韓星盧正義任代言人 演繹「韓風系列」廣告
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
劉思明：憧憬「超級黃金周」 濠賭股短線回落可吼
周顯：港未來應由科技主導經濟
周顯：港未來應由科技主導經濟
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
湯文亮：蝕本都願賣樓 才是頂級投資者
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
西半山天御最快本月招標推售 頂層設1.2萬呎3複式 料為一手新例後全港最大分層戶
文曜加推32伙 增國慶優惠
文曜加推32伙 增國慶優惠
維港一號1房3個月炒貴逾一成
維港一號1房3個月炒貴逾一成
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
新地天巒旁地申建1062伙 較原計劃多17%
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
密乘佛學會2808萬購市建局旗下囍匯舖
般咸道the MVP中高層享維港都會景
般咸道the MVP中高層享維港都會景
往蘇豪區消遣相當就腳
往蘇豪區消遣相當就腳
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股
基金特區：資本集團：美股仍具上升潛力 看好AI相關必需消費品股