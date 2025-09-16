德祥主席8680萬購干德道64號

晉匯全幢放售 市值2億

此外，內房新城發展（1030）旗下紅磡漆咸道北「晉匯」，5年前轉售為租，新近委託世邦魏理仕全幢放售，全幢批則面積約17,451方呎，市值約2億元，呎價約1.15萬元。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事甄梓謙稱，物業屬住宅契，住宅部分已全數租出，月租約1.3萬至1.4萬元。資料顯示，晉匯毗鄰為新地（0016）雅景臺及昇御門，2019年入伙，提供54個單位，每層3伙，單位一律以開放式設計，實用133至154方呎，總樓面約1.7萬方呎。

另有投資者放售屋地，世邦魏理仕承業主委託，以公開招標形式出售九龍塘窩打老道155至157號的相連屋地，現為兩座兩層高的建築物，連約8000方呎戶外空間。代理指出，地皮可按0.6倍地積比重建，最高可建面積11,335方呎，以業主意向價3.2億元計，每方呎樓面地價約28,231元，截標日期11月27日。

資料顯示，原業主為輝信集團有限公司，公司股東為海外註冊公司，而董事為安保工程公司董事魏振雄等，2005年及2010年分別以7000萬或7650萬元、即共逾1.4億元購入，若以意向價售出，帳面將獲利逾1.74億元或逾1.18倍。正當魏振雄放售屋地之際，他上月底才斥資9000萬元入市西貢清水灣道887號獨立屋，洋房實用面積4622方呎、連1990方呎平台、約175方呎天台，折合實呎逾1.9萬元。