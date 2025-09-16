藍灣半月7成交 追平8月全月

美聯高級營業經理黃志佳表示，小西灣藍灣半島本月上半月暫錄約7宗成交，除較上月同期交投倍增外，更與上月全月成交量看齊，9月料勢超上月全月交投，其中3座中低層C室、實用面積605方呎3房1套間隔，以888萬元易手、實呎1.47萬元；原業主2022年以約918萬元購入，帳面蝕約30萬元或3%，連使費估計實蝕約88萬元或近10%。

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城單日連錄約兩宗成交。中原資深分區營業經理李百達表示，太古城夏宮閣中層E室，實用面積702方呎3房1套間隔，以960萬元成交、實呎1.37萬元；原業主2011年以560萬元購入，帳面獲利400萬元或71%。

同區另一屋苑康景花園亦錄新成交，利嘉閣聯席董事陳家豪表示，康景花園A座低層2室，實用面積860方呎3房1套間隔，以688萬元成交、實呎8000元，略低於屋苑同類單位市價約2%，惟原業主早於2002年以約207.5萬元買入，帳面仍獲利逾480萬元或2.3倍。

東涌半月26成交 按月增三成

新界區方面，中原高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月至今錄約26宗二手成交，較上月同期約20宗增約30%，其中藍天海岸6座高層D室，實用面積781方呎3房1套間隔、望海景，以790萬元易手、實呎1.01萬元；原業主早於2003年以215.8萬元買入，帳面賺逾574萬元，單位期內升值2.7倍。

沙田新城市廣場罕錄長情業主沽貨勁賺離場個案。美聯高級分區營業經理楊震霆表示，沙田新城市廣場4座中層G室，實用面積652方呎，3房1套間隔，原業主叫價955萬元放售，議價後減22萬元或約2%，以933萬元獲承接、實呎1.43萬元；由於原業主早於1991年以142.5萬元購入，帳面大賺逾790萬元或5.5倍。