西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名

英皇國際西半山般咸道the MVP，昨日向傳媒開放以6樓C室為藍本、連裝修的無改動示範單位；單位實用面積484方呎，屬項目的入門版兩房戶，其中一項特點為樓層高度3.1米 。發展商表示，客飯廳與開放式廚房相連，客廳連接64方呎平台 ，令室內外空間無縫交接。主人睡房則搭配不對稱高低牀頭櫃設計，營造特別效果；浴室則選用意大利Gessi水龍頭，功能及美感兼備。

至於同區、恒地發展的美麗臺舊契項目亦將於今日命名。據屋宇署資料顯示，項目分兩期發展，提供172個單位，當中以大單位為主，並已於去年3月獲批入伙紙，料隨時可推出。

事實上，近日新盤交投活躍，港島南區豪宅不乏一手成交，其中合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新招標售出5座12樓A室，屬實用面積2310方呎4房間隔，成交價7338.8萬元、實呎31,770元，買家成交期31日。

凱玥7339萬再沽4房大宅

另香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，最新透過招標售出第6座5樓A室、實用面積2021方呎4房間隔連1125方呎平台，成交價4028萬元、實呎1.99萬元，買家可獲451.1萬元租後買回回贈，佔成交價約11%。

信置（0083）及港鐵（0066）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，自今年7月現樓重推後，共沽出844伙，套現逾54億元，其中昨日沽出15伙，最高成交呎價單位為2B座49樓F室，實用面積451方呎，成交價760.3萬元，呎價16,858元。