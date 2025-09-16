瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍

明報記者 趙頌明

去年10月「曬冷」形式開售的瑜悅，當時樓花期約8個月，折實均呎16,154元、見同區8年新低，一次過盡推全盤198伙，並於開售當日約7.5小時全數沽清。樓花期長約24個月的瑧博連日加推，昨加推最後27伙，折實價488萬起，折實呎價由19,462元起，輕微加價約1%；加上5伙招標的特色戶，樓盤全數120伙已推出，將於本周五「曬冷」發售，本周四晚上8時截票，整批折實均呎18,251元，市值約8.18億元。

去年10月瑜悅198伙即日沽清

瑧博涵蓋1房至3房戶，120伙價單定價472.3萬至1579.3萬元，呎價18,742至27,036元；以最高即供折扣20%計算，折實價377.8萬元至1263.4萬元，折實呎價14,992至21,627元。當中88伙折實價低於1000萬元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，周五銷售將分為4組（員工、S、A及B組）銷售，新世界集團員工組別最多可購1伙；S組買家最少購買3至8伙；而A組買家可購最少2至4伙；B組買家可購1至2伙。

同位於東九龍、樓花期約20個月的恒地（0012）土瓜灣壹沐1期，剛過去周日首輪開售148伙，共錄約75宗一手成交，套現約5億元，平均每伙售價約655.95萬元，平均呎價約18,281元。發展商昨日邀請藝人戴祖儀為樓盤作宣傳，與發展商一同介紹樓盤會所，並即場示範瑜伽動作。

另鄰近九龍城的啟德跑道區，區內再錄一手成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地牽頭的啟德跑道區新盤天瀧，最新售出1座5樓B室，屬實用面積1258方呎4房戶，成交價4379萬元、實呎3.48萬元。

Blue Coast周五推售70伙

至於長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，至今累沽1022伙，本周五將作新一輪開售共70伙，其中32伙以價單先到先得形式發售，單位實用面積485至781方呎，折實價1023.4萬至2016.4萬元、折實呎價2.08萬至2.58萬元，整批折實均呎約為22,684元，市值約5.81億元。另38伙特色戶則以招標形式發售。