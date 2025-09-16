報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年9月16日星期二
技術取勝
投資策略
中國零售工業固投齊放緩 遜預期 商務部明日介紹擴服務消費政策
首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%
港股兩連升 阿里12日累吸北水420億
摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成
匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成
聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗
育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍
標普：新地評級展望轉「穩定」
固定收益ETF規模 摩通料5年增至6萬億美元
PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈
融創：獲法院指示下月14日開債權人會議
馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高
特朗普倡企業 毋須公布季績
摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16
張兆聰：快手易獲資金青睞博突破
PAObank港元定存6個月年利率2.8厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元
梁天卓：校區決定命運？
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
技術取勝：中教或挑戰4元關
何民傑：優質豪宅受捧 反映住宅市場漸復蘇
劉思明：消費政策倘出台 或成市場亮點
周顯：港股拒24小時 成交必減
湯文亮：當年說借錢買債券 現在call loan
瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍
西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名
藍灣半月7成交 追平8月全月
德祥主席8680萬購干德道64號
華安聯合會逾4000萬掃環貿廣場4伙
技術取勝：中教或挑戰4元關
【明報專訊】大麥娛樂或下試0.9元（圖）
日報新聞-相關報道：
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
(2025-09-16)
相關字詞﹕
技術取勝
上 / 下一篇新聞
中國零售工業固投齊放緩 遜預期 商務部明日介紹擴服務消費政策
首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%
港股兩連升 阿里12日累吸北水420億
摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成
匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成
聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗
育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍
標普：新地評級展望轉「穩定」
固定收益ETF規模 摩通料5年增至6萬億美元
PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈
融創：獲法院指示下月14日開債權人會議
馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高
特朗普倡企業 毋須公布季績
摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16
張兆聰：快手易獲資金青睞博突破
PAObank港元定存6個月年利率2.8厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元
梁天卓：校區決定命運？
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
技術取勝：中教或挑戰4元關
何民傑：優質豪宅受捧 反映住宅市場漸復蘇
劉思明：消費政策倘出台 或成市場亮點
周顯：港股拒24小時 成交必減
湯文亮：當年說借錢買債券 現在call loan
瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍
西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名
藍灣半月7成交 追平8月全月
德祥主席8680萬購干德道64號
華安聯合會逾4000萬掃環貿廣場4伙
中國零售工業固投齊放緩 遜預期 商務部明日介紹擴服務消費政策
首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%
港股兩連升 阿里12日累吸北水420億
摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成
匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成
聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗
育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍
標普：新地評級展望轉「穩定」
固定收益ETF規模 摩通料5年增至6萬億美元
PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈
融創：獲法院指示下月14日開債權人會議
馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高
特朗普倡企業 毋須公布季績
摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16
張兆聰：快手易獲資金青睞博突破
PAObank港元定存6個月年利率2.8厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元
梁天卓：校區決定命運？
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
何民傑：優質豪宅受捧 反映住宅市場漸復蘇
劉思明：消費政策倘出台 或成市場亮點
周顯：港股拒24小時 成交必減
湯文亮：當年說借錢買債券 現在call loan
瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍
西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名
藍灣半月7成交 追平8月全月
德祥主席8680萬購干德道64號
華安聯合會逾4000萬掃環貿廣場4伙
prev
next