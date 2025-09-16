薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收

上半年交付79架 按年升5.33%

8月26日，億航智能發表截至6月30日的2025年第二季未經審計財務報告，營收為1.472億元，按年增44.2%，按季則增464%。今年第二季毛利率為62.6%，與去年同期和今年首季的62.4%持平。淨虧損8100萬元，按年擴大13.1%，按季亦擴大3.3%。今年第二季億航智能交付68架EH216系列eVTOL，比2024年第二季的49架增長38.78%，比今年第一季的11架則增長518.18%。

表面看來，億航智能今年第二季的營收按年增長44.2%，按季更大增464%；交付量按年增長38.78%，按季增長518.18%，好像非常理想。但翻看2024年四季數據，就會感覺到億航智能未錄盈利，業務增長卻似乎已陷於樽頸。

億航智能2024年總營收達4.562億元，比2023年的1.174億元大幅增長288.5%。2024年淨虧損2.3億元，按年減23.9%。在非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，2024年則錄得4310萬元的「調整後淨盈利」。這也是該公司，以及全球主攻城市空中交通（UAM）業務的eVTOL公司當中，首次實現全年在非美國通用會計準則下出現調整後淨盈利。其中，去年第一季營收6170萬元，第二季營收1.02019億元，第三季營收1.28128億元。去年第四季營收更達到1.643億元，創下歷史新高，按年增長190.2%。

交付量方面，2024年全年交付了216架EH216-S無人駕駛eVTOL，比2023年的52架大幅增長315.4%。其中，2024年第一季交付了26架，第二季交付49架，第三季交付63架，第四季交付78架。即是說，今年上半年的交付量只升5.33%。在2024年財報電話會上，管理層曾預測，2025年營收可望達9億元，按年增約97%。但現在看來，增長乏力，今年營收只會和去年相若。

公開資料顯示，億航智能在2014年8月8日成立於廣州，一直在廣州開發區和黃埔區研製無人駕駛、可以載客或載貨的eVTOL飛行器，也是廣州市精心培育的低空經濟產業中的龍頭企業。但2014年8月至2024年首季，一直處於虧蝕和燒錢狀態，長達近10年，其中2017至2023年間累積虧蝕達12.82億元。持續燒錢的原因除了研發投入大之外，還因為營銷費用一直高企（即是剛需不足，很難賣得動）。

有市場分析認為，除非該公司每年能夠交付500架eVTOL，否則很難在沒有政府補貼的情形下錄得盈利。

8月26日，億航智能和合肥市政府共同宣布，雙方正式簽署投資合作協議，億航智能確定在合肥市設立新一代的長航程和複合翼的無人駕駛eVTOL產品VT35系列的總部，以推動該系列產品產業化，預計總投資額約10億元。合肥市政府將提供總值約5億元的支持，涵蓋VT35的訂單和產業鏈上下游合作方式。

新型號VT35至少需再投資5億

VT35將搭載億航智能自主研發新一代無人駕駛載人飛控系統，具備「多傳感器融合定位＋智能避障＋應急冗餘控制」能力，可以應對複雜天氣（如小雨、微風）和空域環境。VT35採用「多旋翼＋複合翼」混合佈局，兼顧垂直起降靈活性及固定翼平飛的長航程優勢，改善傳統eVTOL航程短和速度慢的死穴，可以實現數百公里級的續航里程，載客3至5人或載貨數百公斤。現時交付的EH216-S只可以載客兩人或載貨200公斤，滿載航程僅為30公里。據悉，VT35正在進行內部測試和飛行，並將於9月亮相。

不過，至少5億元的VT35總部基地投資，對已累積虧蝕10多億元、尚未能夠自行造血的億航智能來說，猶如「未見官就先打八十大板」，是頗大的負擔。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]