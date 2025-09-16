梁天卓：校區決定命運？

這種想法其實早在古代已有先例：孟母三遷。孟子母親為了孩子學習禮儀，三次搬家，最後才成就大儒。兩千年後的香港父母，依然相信「環境」的重要性。

在學術界，美國哈佛經濟學家Raj Chetty的研究就成為「孟母三遷」的現代版。他分析了龐大的美國稅務數據，發現小朋友如果愈早搬去較好的社區，長大後收入和教育成就愈高。

他甚至量化出一個驚人的數字：每多一年在好社區成長，成年後收入平均增加約4%。這研究影響甚廣，美國不少城市因此推行「機會社區」計劃，資助基層家庭搬到較佳地區。

家長資源日常教育才是根基

聽起來很有說服力，但另一邊廂，芝加哥大學的諾貝爾獎得主 James Heckman及同事Sadegh Eshaghnia卻潑了一盆冷水。他們指出，愈早搬去好社區的家庭，往往本身就更有錢、更重視教育、更穩定。所謂的「社區效應」，其實可能是「家庭效應」。他們甚至做了個有趣的實驗，把 Chetty的方法套在新生嬰兒的身高上，結果竟然顯示：如果父母搬去「平均身高較高的社區」，嬰兒出生時也會更高！這當然不可能是搬屋令嬰兒變高，而是因為較有優勢的父母選擇住在這些地方。

社區/校區固然重要，但更深層的還是家庭本身。家長的資源、態度、日常教育，才是孩子成長的根基。

孟母之所以感動後世，不只是因為她搬了幾次家，而是她願意付出心血為孩子尋找合適的環境。

