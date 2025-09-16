明報新聞網
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元

【明報專訊】過去幾周，美國放緩的就業數據及疲軟的消費信心，正在釋放減息的信號。本周美聯儲議息會議料重啟減息，市場普遍預期將減息25個點子，甚至有人認為可能減息50個點子。標普500指數屢創歷史新高，投資者觀望本周利率決議是否助推股市漲勢，還是引發獲利了結。美國減息利好港股，但港股已提前炒上，短線可能調整，恒指本周或在25,500至26,500點間反覆。

近期特斯拉（Tesla）（美：TSLA）發布了第四版「宏圖計劃」，強調Optimus人形機械人的潛力，此外國內機械人頭部公司宇樹科技也宣布正在推進IPO，擬在年底上市。機械人概念股走強，除了人形機械人股份外，產業鏈零部件需求增加，也帶動相關個股。德昌電機（0179）作為本港老牌工業股，是電機、起動器、驅動子系統和相關電機組件的國際領先製造商，近年積極探索「仿人形機械人」零件機遇，此前公告稱擬成立兩家人形機械人合資公司。

據德昌電機公布，在截至2025年6月30日止3個月中，公司營業額9.15億美元，按年跌2%。汽車產品組別營業額為7.65億美元，按年跌3%；工商用產品業務中，營業額1.5億美元，按年增2%。由於德昌電機目前汽車零部件佔比高，業績與下游汽車行業的景氣度關聯大，同時也受美國關稅不確定性影響。不過隨着新產品，尤其是人形機械人相關產品推出和新業務發展，有助於下半業績增長。 德昌電機現價市盈率約14倍，機械人業務作為第二增長曲線值得關注，若下半年汽車市場景氣度回升，加上機械人業務有較大規模發展，股價有進一步上升空間，上望35元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

