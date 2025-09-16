摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16

該報告指出，在美國、中國、德國、英國等主要市場，iPhone 17系列在預售周內的預期交付時間，略長於iPhone 16系列。值得注意的是，入門級iPhone 17和新款超薄iPhone Air的需求量，分別高於去年的入門機型和Plus機型。

摩根大通指出，雖然早期趨勢顯示，購買需求更傾向於基本款，而非貴價的Pro機型，但這並不一定表示Pro機型需求比去年減弱。這趨勢持續發展，入門款iPhone 17的需求增長，將超過內部預期。摩通對iPhone 17系列的初步表現保持樂觀看法，認為消費者興趣濃厚，蘋果的銷售增長潛力巨大。蘋果早段股價升逾1%。

美加英日掀「央行超級周」

金融市場本周迎來「央行超級周」，由周三起的36小時內，包括美聯儲局、加拿大央行、英倫銀行及日本央行在內的多家主要央行，將密集發布利率政策，為全球第四季經濟定調，可能引發市場波動。

特朗普周日預計，美聯儲將「大幅減息」。市場普遍預期，美聯儲的減息幅度可能為0.25厘，料加拿大央行也將宣布減息，與美聯儲步伐保持一致。英倫銀行委員在8月陷入分歧，僅以1票之差通過減息，較市場預期鷹派，料本周會議將維持利率不變。

（綜合報道）

[國際金融]