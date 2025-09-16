特朗普倡企業 毋須公布季績

改每半年提供業績報告

他說：「你有沒有聽過這說法：『中國的企業管理有50至100年的眼光，而我們按季經營企業？？？這不好！！！』」。

「股神」巴菲特和摩根大通行政總裁戴蒙在2018年為《華爾街日報》撰寫的一篇評論文章，建議取消季度業績指引，但並不主張取消盈利報告。兩人指出，季度指引往往導致企業過度關注短期利潤，而犧牲長期策略。

倫交所集團進軍數碼資產

此外，倫敦證券交易所集團（LSEG）周一宣布，與微軟（美：MSFT）合作推出的區塊鏈交易平台已完成首宗交易，標誌倫敦證券交易所的營運商正式進軍數碼資產領域。

根據公告，再保險資產管理公司MembersCap已利用該平台，為其代幣化基金MCM Fund 1 進行集資。雖然該平台初步僅向私募基金開放，但LSEG計劃未來將擴展至其他資產類別。

LSEG是第一家推出完整區塊鏈系統的大型證券交易所營運商。其他交易所的類似項目，僅將區塊鏈技術應用於部分流程，而不是從發行到交易和結算的所有流程，均利用區塊鏈技術進行。

LSEG的數碼市場基礎設施​​主管Darko Hajdukovic向《金融時報》稱：「我們談論的不是加密貨幣，而是將這項技術應用於資本市場交易。」



