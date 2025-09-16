馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高

少有企業領袖會用自己的錢，大規模購入自家公司的股票，而不行使認股權。這次購買無論是對馬斯克或其他行政總裁來說，都是罕見的舉動。投資者將馬斯克大手增持自家股票，視為對公司的信任投票，以及馬斯克將繼續留守Tesla的承諾，刺激該股早段升逾7%。美國總統特朗普透露，與中國的貿易談判進展順利，並將於周五（19日）與國家主席習近平進行通話。美股三大指數早段上漲，標普500指數及納指刷新高位。

Alphabet市值突破3萬億美元

Google母企Alphabet（美：GOOG）早段市值突破3萬億美元。不過Nvidia（英偉達）（美：NVDA）由於違反中國反壟斷法，將面臨進一步調查，其股價早段挫1%（相關新聞刊A12）。

券商Wedbush全球科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）表示，內部人士增持，「對Tesla好友來說是重大的信心標誌，顯示馬斯克正加倍押注Tesla的AI業務」。根據Verity的數據，這是馬斯克迄今規模最大的內部收購。馬斯克對上一次在公開市場購買自家股票已是2020年2月，當時購入價值約1000萬美元的Tesla股票。 不過在2022年為收購Twitter（現稱X），馬斯克出售了價值超過200億美元的Tesla股票。

根據CNBC數據，馬斯克在上周五增持Tesla股份前，其持股比例約為13%。今次增持，使其持股比例增加約0.6個百分點。馬斯克曾表示，希望控制至少25%的公司股份，以防被維權投資者趕下台。他曾威脅，若不能控制更多股份，將把部分AI業務，從Tesla轉移到其旗下的AI初創公司xAI。

適逢提出1萬億美元薪酬方案

新的薪酬計劃，將在11月的Tesla股東大會由投資者表決，並為馬斯克提升股權提供新路徑。根據Tesla董事會於9月5日向馬斯克提出的薪酬方案，倘Tesla實現一系列的市值及銷售里程，馬斯克將額外獲得總值高達1萬億美元的股票選擇權，以鼓勵馬斯克積極為公司作出貢獻。為獲取首批股票獎勵，馬斯克需推動Tesla市值增至2萬億美元，較本月初高出近一倍，否則馬斯克將不會從Tesla獲得任何收入，而最終目標是達到8.5萬億美元的市值。倘實現終極目標，馬斯克對Tesla的投票權將升到25%至29%之間。

自該薪酬方案公布以來，Tesla股價截至上周五收市已上漲13%，市值增至近1.3萬億美元，但該股上周五的收市價仍低於今年初水平。由於馬斯克屢次介入政治爭議，拖累到Tesla的銷售，令Tesla股價隨銷量下滑。分析師對該股的普遍目標價，較上周五收市低約20%。

除了目前持有的Tesla股份以外，若根據2018年的薪酬方案，馬斯克還可行使3.04億股Tesla股票期權。但該薪酬方案被特拉華州法官兩度駁回，理由是獎勵過高，對其他股東不公平。Tesla仍在對該裁決進行上訴。

（綜合報道）

[國際金融]