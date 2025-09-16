明報新聞網
經濟

PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈

【明報專訊】中國平安（2318）旗下本港持牌數字銀行PAObank今年加快零售業務發展，3月與平安保險香港和富衛（1828）達成合作協議向個人客戶分銷保險產品後，新近上任的行政總裁姚文松表示，希望可在今年推出美股、港股和基金買賣，目前已進行內部測試。他指平保集團擁有2.4億個客戶，當中不少在大灣區，對跨境理財和跨境保險有很大需求，該行現時有向平保大灣區客戶了解跨境理財需求和習慣，未來將與集團其他公司更多合作，在港建立平安客戶生態圈。

明報記者 歐陽偉昉

傳統銀行近年積極開設高端財富管理中心吸引跨境客戶，數字銀行去年獲金管局放寬後也可開設實體據點。姚文松指出，解說複雜的理財產品或需線下渠道，他們會按客戶需求、業務量等，評估是否開設實體分行，不過現階段會以提升服務和完善提供產品為優先。該行同時計劃借助平保內地業務能力，姚文松指平保在內地有強勁的醫療、養老業務，正研究如何跨境服務香港數字銀行和保險客戶，現時主要為車險客戶提供港車北上服務。

按客戶需求評估開實體分行否

PAObank現時收入主要來自中小企業務，當中有三分之一客戶來自貿易行業，姚文松表示，美國關稅對他們有影響但並非相當大，因為關稅已持續多年，他們已將業務多元化至東南亞市場。據他了解，對美出口佔客戶業務降到6%至8%，現以加價、調整中介渠道，降低對美出口的影響。

不過本地零售、飲食業中小企面對艱難經營環境，姚文松指該行不時收到還息不還本、暫緩還款等請求，該行都會盡量提供協助。至於該行整體不良貸款情况，姚文松指市場氣氛有好轉，近期貸款質素有逐漸改善。

財務表現方面，姚文松指上半年PAObank虧損按年收窄，主要由利息收入增長帶動，截至6月底客戶貸款按年增41%至37.2億元。上半年陸續有數字銀行錄得盈利，姚文松指收支平衡為中期目標，短期仍然繼續投資，以擴大規模、服務提升優先，同時會謹慎控制開支，以達到收入增長高於開支，帶動逐步盈利。今年7月直屬股東陸金所（6623）注資2億元，姚文松指他們在資本要求上沒有再增資需要，但隨增長業務希望繼續獲股東支持。

相關字詞﹕跨境理財 姚文松 數字銀行 中國平安 中小企

