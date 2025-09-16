育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍

不同集團引入信庭基金等3名基石投資者，合共投資1500萬美元（約1.17億港元）。招股書顯示，公司擁有中高端育兒產品品牌BeBeBus，主要產品涵蓋嬰兒推車、嬰兒牀、嬰兒餐具等。集資所得款項將用於提升生產能力、擴大海外市場影響力、擴大銷售網絡及研發新品。公司上半年收入按年升24.7%至7.26億元人民幣，經營溢利4850.7萬元人民幣，升72.1%。截至昨晚9時，首日孖展超購約12倍。

禾賽暗盤升逾7%

另今午截止招股的18A生科新股勁方醫藥（2595），截至昨晚9時，暫錄孖展超購1577倍，各大券商合共借出資金2497.97億元。

中概股禾賽（2525）今日掛牌，昨日暗盤在三大交易場劃一收報228.2元，較定價212.8元升7.24%。每手20股，不計手續費一手帳賺308元。禾賽美股（美：HSAI）上周五升2%後，周一盤前再漲近半成。另生物製藥公司愛科百發生物、晶片商君正集成電路及光伏電池片製造商中潤光能昨日向港交所（0388）提交上市申請。

明報記者 邱潤青