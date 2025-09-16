聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗

明報記者 邱潤青

對於坊間傳出品牌轉型消息，陳黃敏莉澄清聖安娜餅屋仍以麵包西餅為核心業務，熱食便當旨在擴闊顧客選擇。韓式便當及麵包西餅並非兩盤生意，而是打造「One-stop shop（一站式商店）」體驗。顧客在買麵包西餅之餘一併購買熱食午餐或晚餐，相信將有效提升體驗感。另外，門店翻新需視乎舖位面積、租約年期及客群結構，現有舊店不可能全面改造，但未來新店將盡量使用新概念店模式，日後發展亦會大致遵循5G（第五代門店）方向。

母企利亞入股韓餐飲公司 研發菜單

坊間熱議聖安娜開始做「兩餸飯」自救，利亞零售行政總裁鄧子健表示，「聖安娜不介意被坊間稱為兩餸飯，但不想同市面其他兩餸飯相比，因為大家的經營模式很不同」。韓國文化近年在港愈來愈流行，利亞零售早前入股韓國餐飲公司Seoul Recipe，由該公司負責韓式便當的菜單設計及研發，菜式每周更新。除便當外，新店昨日亦推出3款韓式餡料菠蘿包，打造港韓融合風味。

陳黃敏莉表示，新店設有即場烹調廚房，所有熱食均為即製，絕無預製菜式，未售完的餐品亦會當日銷毀。現時最受歡迎菜品為甜辣炸雞、牛肉及豬肉，銷情理想，午市及晚市時段更有顧客排隊購買，表現超出預期。

推茅台桂花冰皮月餅吸年輕客

鄧子健表示，由於租金及營運成本仍高，目前零售環境仍然嚴峻。陳黃敏莉補充指，目前全港有110間聖安娜餅屋，較去年略減，惟品牌將持續開發新產品，冀突破傳統吸引年輕客群。臨近中秋，聖安娜今年創新推出加入飛天茅台的醬香酒釀桂花冰皮月餅應節，而冰皮月餅亦是聖安娜今年中秋節銷售重點。談及今年月餅銷情，陳黃敏莉表示現時剛踏入中秋前最後三星期的銷售高峰期，現時預測言之尚早。