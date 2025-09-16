匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成

銀行券商公布一系列優惠

主要銀行與券商昨日公布首日認購情况及一系列優惠（見表）。匯豐發言人稱，首日認購宗數及金額都按年增加，經數碼渠道認購的比例亦繼續上升。另外，約三成申請人是首次經該行參與認購銀債；富途證券則指出，經富途認購的人數及總認購金額均較去年上升；富途實體店客戶查詢人數亦較去年增加。

中銀香港個人金融產品部副總經理梁淑怡表示，首日總認購金額按年增加近兩成，人均認購28手，較去年22手為高，而大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。中國工商銀行（亞洲）亦指出，首日每人平均認購超過30手，按年升約兩成，符合預期。該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，是次認購期亦適逢2022年發行的銀債剛到期，預期今批銀債會吸引之前的政府債券持有人於資金釋放後再度認購。

星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及資訊部主管謝佩芳指出，該行於認購首日接獲的平均認購金額為30萬元，符合預期。謝認為銀債息率具吸引力，料認購人數及金額或有機會創新高；中信銀行（國際）首日接獲的平均認購金額亦為30萬元，符合預期。