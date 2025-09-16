明報新聞網
經濟

摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成

【明報專訊】摩根大通發表報告，將泡泡瑪特（9992）評級由超配（Overweight）下調至中性，目標價由400元調低至300元。該行相信Labubu的品牌價值和銷情仍然穩固，惟泡泡瑪特股價年初至今已上漲209%，一年內上漲466%，現價已充分反映現狀，反而任何小失誤或負面傳媒報道（例如轉售價格下跌和第三方授權）可能會導致表現下滑。

剔出正面催化劑觀察名單

摩通轉軚唱淡，泡泡瑪特股價昨大跌6.4%，收報259元，較8月26日收市高收335.4元累跌逾22%，觸及高位回落兩成的技術熊市界線。摩通報告指出，該行將泡泡瑪特從正面催化劑觀察名單中移除，原因是該行早前列出的7個催化劑中，有4個已經達成，即包括樂觀的2025年上半年業績、與Uniqlo（優衣庫）的合作、納入指數及珠寶店開業，而餘下3個催化劑即動畫發布、Labubu 4.0的推出及引入互動玩具的「能見度」則較低。

摩通認為，泡泡瑪特無論一年內股價及由今年初至今股價，相比恒生指數期間只分別上升52%及32%均大幅跑贏。現價已反映其現况，若有失誤便影響股價表現，但是若新催化劑表現超越預期則另當別論。該行建議投資者在2025年第四季至明年第一季下一個催化劑爆發期後，重新評估再入場。儘管該行留意到，最近有些關於對泡泡瑪特產品的轉售價、對產品的設計、設計及授權相關的負面報道出現，相信對該股的基本因素未有太大關係。該行認為，只要該股被市場誤解而致股價回軟，便是好的入市時機。該行從長遠角度看，內地知識產權（IP）是其看好的行業，並相信泡泡瑪特的管理層質素、執行能力、設定任務及股東回報，是內地消費股中最佳，反映其透過社交媒體將尋找IP及變現、分散IP組合及向全球擴展的能力，現價相當於今年度及明年度的31倍及22倍市盈率，估值合理。

相關字詞﹕泡泡瑪特 摩根大通

