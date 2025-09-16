明報新聞網
經濟

港股兩連升 阿里12日累吸北水420億

【明報專訊】內地數據表現參差，8月零售、工業增加值及固定資產投資增長均遜預期，房地產投資跌幅續擴大，港股走勢反覆。恒指輕微低開後一度反彈近150點，午後升幅收窄，曾倒跌逾百點。大市成交縮減至不足3000億元，北水淨流入就增加逾九成至144.7億元。北水吸納焦點阿里巴巴（9988）繼續大成交上闖，昨再錄約53億元淨入，令過去12個交易日累計吸資總額增至逾400億元。

收市升58點 北水淨流入增至145億

恒指低開79點，之後反覆向上，最多倒升144點，高見26,532點。午後再度受壓，最多跌107點，低見26,280點，收報26,446點，升58點。恒指連升兩日，累計升360點。國指升0.21%，報9384點；科指跑贏大市，升0.91%，報6043點。大市成交金額稍減至2901億元，北水淨流入增至144.7億元。

AI科網股個別發展，阿里再升逾2%，昨高見156.8元，收報154.6元，再創近4年高，並全面回補2021年11月中季績遜預期後翌日裂口大跌一成、圖表上形成的下跌裂口。阿里亦是北水昨日淨買入最多的股份，淨入金額達52.8億元。統計顯示，自8月29日以來，北水已連續12個交易日，合共淨買入阿里近420億元（見表）。小米（1810）升1.9%，收56.2元；美團（3690）升不足1%。騰訊（0700）公布300億美元全球中期票據計劃，平收643.5元；百度（9888）回落逾2%。

汽車股做好，理想汽車（2015）升4.6%；比亞迪（1211）、蔚來（9866）升逾3%。生科股及藥股反彈，藥明生物（2269）升6.5%，為表現最佳藍籌；同系藥明康德（2359）升1%；石藥（1093）、翰森製藥（3692）升近2%。

獨立股評人郭思治表示，雖然大市仍在高位徘徊，但大市近期主要由3隻股份，包括阿里、騰訊及匯控（0005）支撐，其他股份表現拉鋸，市場氣氛明顯已轉審慎。始終大市已累積很大升幅，認為市場稍有「黑天鵝」事件出現，大市隨時出現調整，散戶宜小心為尚，不宜高追。

