首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%

今年1至8月份，新建商品房銷售面積5.7304億平方米，按年下降4.7%；其中住宅銷售面積下降4.7%。新建商品房銷售額5.5015萬億元，下降7.3%；其中住宅銷售額下降7%。

截至8月底，商品房待售面積7.6169億平方米，比7月底減少317萬平方米。其中，住宅待售面積減少307萬平方米。另外，1至8月份房地產開發企業到位資金6.4318萬億元，按年下降8%。

70城市新房價跌幅收窄至2.5%

樓價方面，路透社根據國家統計局數據測算，內地8月70個大中城市新建商品住宅價格跌2.5%，跌幅較7月的2.8%有所收窄，按月則跌0.3%，跌幅跟7月持平。

國家統計局數據則顯示，8月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年降幅繼續收窄。國家統計局新聞發言人付凌暉指出，從8月情况看，受國內外形勢變化影響，房地產市場雖有所波動，但商品房銷售和住宅價格按年降幅還在收窄，去庫存成效繼續顯現，房地產市場仍朝着止跌回穩方向邁進。近期，部分城市進一步調整優化住房政策，效果有所顯現，市場交易出現改善。

他指出，8月份70個大中城市中，多數城市商品住宅銷售價格按年降幅有所收窄，其中一二三線城市新建商品住宅銷售價格按年降幅比7月分別收窄0.2、0.4和0.5個百分點；二三線城市二手住宅銷售價格按年降幅均收窄0.4個百分點。

首8個月房地產企業資金和庫存有所改善，房地產去庫存穩步推進。各地區各部門積極支持居民剛性和改善性住房需求釋放，帶動商品房銷售降幅收窄，當中商品房銷售額下降7.3%，降幅按年收窄16.3個百分點，比去年全年收窄9.8個百分點。部分一線和二線城市新建商品房銷售面積和銷售額保持增長等。