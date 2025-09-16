明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中國零售工業固投齊放緩 遜預期 商務部明日介紹擴服務消費政策

【明報專訊】內地經濟數據增速進一步放緩，國家統計局公布，8月零售總額按年增長3.4%（圖1），低於市場預期的3.8%，增速較7月放緩0.3個百分點，降至去年11月以來新低。今年首8個月固定資產投資增長0.5%，亦低於預期的1.5%，增速較首7個月減少1.1個百分點。市場關注內地會否在今年內加推刺激經濟措施，但分折指出與去年9月相比，現時股市氣氛熾熱，當局需要在經濟放緩和股市泡沫之間謹慎應對。

明報記者 歐陽偉昉

按消費類型劃分，8月商品零售按年增長3.6%，降至今年首兩個月以來最低，年初受惠「以舊換新」補貼的消費品增速持續減弱，手機等通訊器材8月增長7.3%，增速較7月少7.6個百分點；與住屋相關的家電消費按年增14.3%，較7月減14.4個百分點；汽車消費則回復正增長0.8%。餐飲消費按年增速回升至2.1%，惟與年初約5%仍有距離。服務業生產指數按年增5.6%，較7月放緩0.2個百分點。

野村：財富效應有限 ING：加推措施理據增

國務院新聞辦宣布，商務部等將於周三舉行發布會，介紹擴大服務消費政策措施。ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，「以舊換新」補貼對消費刺激效用已經見頂，零售有進一步放緩的風險，當局自本月起為個人消費貸款和消費服務企業貸款補貼利息，雖可為消費提供支持但影響有限，房地產市場持續下滑，是拖累消費者信心的關鍵因素。因應經濟活動放緩，加強內地短期推出刺激措施的理據，預期未來數周較大機會減息0.1厘，並降準0.5個百分點。

固定投資方面，野村計算單計8月按年跌6.3%，跌幅較7月擴大1.1個百分點，連續兩個月收縮。除房地產投資跌幅進一步擴大（見另文），雖然8月政府債券發行持續強勁，但基建投資反而按年跌6.4%，較7月跌幅擴大4.4個百分點，相對第二季增長7.6%急轉直下。

製造業投資8月按年跌1.3%，較7月多跌1個百分點，野村稱7月內地顯著加強「反內捲」，繼續明顯拖累8月製造業投資，汽車固投增速較7月減慢7.7個百分點至11%，電氣機械製造業固投按年跌幅雖較7月收窄3.9個百分點，但仍跌9.4%。8月工業增加值按年增5.2%，較7月低0.5個百分點，低於預期。雖然太陽能電池和汽車行業正在反內捲，但8月產出增速均較7月加快。

分析：出招需平衡經濟放緩與股市泡沫

加上早前內地公布8月出口總額增速放緩至4.4%，野村稱8月數據反映下半年需求面臨衝擊，而股市上升對實體經濟支持有限，市場或有可能下調GDP增長預測。對於政策影響，該行稱推出刺激經濟增長措施，或加強市場熾熱氣氛令股市泡沫膨脹，但不推措施則可能令增長繼續放緩，當局需要小心平衡兩者風險。野村不預期內地會於本月減息，認為最佳做法是避免推出高調的貨幣放寬，同時清理房地產市場亂象，並解決社會保障等深層問題。

相關字詞﹕反內捲 刺激經濟 以舊換新 補貼 房地產 國家統計局 消費 中國經濟

上 / 下一篇新聞

首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%
首8月內房開發投資 按年跌幅擴至12.9%
港股兩連升 阿里12日累吸北水420億
港股兩連升 阿里12日累吸北水420億
摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成
摩通轉軚唱淡 泡泡瑪特累跌逾兩成
匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成
匯豐：銀債首日入飛增 中銀稱認購額升近兩成
聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗
聖安娜擬添兩店賣「兩餸飯」 韓式便當銷情超預期 打造一站式體驗
育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍
育兒產品商「不同集團」招股 首日孖展超購12倍
標普：新地評級展望轉「穩定」
標普：新地評級展望轉「穩定」
固定收益ETF規模 摩通料5年增至6萬億美元
固定收益ETF規模 摩通料5年增至6萬億美元
PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈
PAObank擬推美股買賣 CEO：冀建平安客戶生態圈
融創：獲法院指示下月14日開債權人會議
融創：獲法院指示下月14日開債權人會議
馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高
馬斯克罕有78億增持Tesla 股價再升7% 標指納指創新高
特朗普倡企業 毋須公布季績
特朗普倡企業 毋須公布季績
摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16
摩通：iPhone 17需求或勝iPhone 16
張兆聰：快手易獲資金青睞博突破
張兆聰：快手易獲資金青睞博突破
PAObank港元定存6個月年利率2.8厘
PAObank港元定存6個月年利率2.8厘
南商3個月美元定存年利率4厘
南商3個月美元定存年利率4厘
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元
黃雯怡：機械人概念 德昌上望35元
梁天卓：校區決定命運？
梁天卓：校區決定命運？
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
薛偉傑：「低空經濟一哥」億航智能大降全年預測營收
技術取勝：中教或挑戰4元關
技術取勝：中教或挑戰4元關
何民傑：優質豪宅受捧 反映住宅市場漸復蘇
何民傑：優質豪宅受捧 反映住宅市場漸復蘇
劉思明：消費政策倘出台 或成市場亮點
劉思明：消費政策倘出台 或成市場亮點
周顯：港股拒24小時 成交必減
周顯：港股拒24小時 成交必減
湯文亮：當年說借錢買債券 現在call loan
湯文亮：當年說借錢買債券 現在call loan
瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍
瑧博周五「曬冷」賣120伙 美議息後首開售新盤 3日暫收逾3000票超額25倍
西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名
西半山爆新盤戰 恒地美麗臺項目今命名
藍灣半月7成交 追平8月全月
藍灣半月7成交 追平8月全月
德祥主席8680萬購干德道64號
德祥主席8680萬購干德道64號
華安聯合會逾4000萬掃環貿廣場4伙
華安聯合會逾4000萬掃環貿廣場4伙