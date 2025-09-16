中國零售工業固投齊放緩 遜預期 商務部明日介紹擴服務消費政策

明報記者 歐陽偉昉

按消費類型劃分，8月商品零售按年增長3.6%，降至今年首兩個月以來最低，年初受惠「以舊換新」補貼的消費品增速持續減弱，手機等通訊器材8月增長7.3%，增速較7月少7.6個百分點；與住屋相關的家電消費按年增14.3%，較7月減14.4個百分點；汽車消費則回復正增長0.8%。餐飲消費按年增速回升至2.1%，惟與年初約5%仍有距離。服務業生產指數按年增5.6%，較7月放緩0.2個百分點。

野村：財富效應有限 ING：加推措施理據增

國務院新聞辦宣布，商務部等將於周三舉行發布會，介紹擴大服務消費政策措施。ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，「以舊換新」補貼對消費刺激效用已經見頂，零售有進一步放緩的風險，當局自本月起為個人消費貸款和消費服務企業貸款補貼利息，雖可為消費提供支持但影響有限，房地產市場持續下滑，是拖累消費者信心的關鍵因素。因應經濟活動放緩，加強內地短期推出刺激措施的理據，預期未來數周較大機會減息0.1厘，並降準0.5個百分點。

固定投資方面，野村計算單計8月按年跌6.3%，跌幅較7月擴大1.1個百分點，連續兩個月收縮。除房地產投資跌幅進一步擴大（見另文），雖然8月政府債券發行持續強勁，但基建投資反而按年跌6.4%，較7月跌幅擴大4.4個百分點，相對第二季增長7.6%急轉直下。

製造業投資8月按年跌1.3%，較7月多跌1個百分點，野村稱7月內地顯著加強「反內捲」，繼續明顯拖累8月製造業投資，汽車固投增速較7月減慢7.7個百分點至11%，電氣機械製造業固投按年跌幅雖較7月收窄3.9個百分點，但仍跌9.4%。8月工業增加值按年增5.2%，較7月低0.5個百分點，低於預期。雖然太陽能電池和汽車行業正在反內捲，但8月產出增速均較7月加快。

分析：出招需平衡經濟放緩與股市泡沫

加上早前內地公布8月出口總額增速放緩至4.4%，野村稱8月數據反映下半年需求面臨衝擊，而股市上升對實體經濟支持有限，市場或有可能下調GDP增長預測。對於政策影響，該行稱推出刺激經濟增長措施，或加強市場熾熱氣氛令股市泡沫膨脹，但不推措施則可能令增長繼續放緩，當局需要小心平衡兩者風險。野村不預期內地會於本月減息，認為最佳做法是避免推出高調的貨幣放寬，同時清理房地產市場亂象，並解決社會保障等深層問題。