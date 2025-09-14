薛偉傑：Equinix引入液冷技術 改裝荃灣數據中心1層

據Equinix技術人員粗略計算，假設一個機櫃內伺服器總功率為100kW，便需要功率6kW至8kW的傳統風冷系統來冷卻。若轉用Direct-to-chip液冷系統，功率只需2kW（中央空調系統耗電不變）。對於為何不採用冷卻效果更好的浸沒式液冷技術，Equinix香港區董事總經理韓祖恩表示，因為一些銀行和金融機構客戶表示，希望伺服器和冷卻液不會直接接觸，所以決定先採用Direct-to-chip液冷技術。戴爾科技香港及澳門區總經理鄺家麒強調，該公司的PowerEdge系列伺服器兩種液冷技術都能夠支援。

韓祖恩稱，截至今年第二季末，Equinix全球營運272個數據中心，計劃未來數年在約100個數據中心採用液冷技術；正在興建或籌備中的數據中心，大多數都會採用液冷技術。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]