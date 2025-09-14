報料
經濟
2025年9月14日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
納指連續5日新高 標指倒跌收市 分析：投資者對後市走勢存疑慮 料美股升勢續緩
Tether擬按法例要求 發新美元穩定幣
瑧博首日收1500票 加推20伙
彭博：港府擬引內地電動車設廠
商務部：對美模擬晶片發起反傾銷調查
鄭志剛參與青島商業綜合體項目
英法美債台高築 利息開支成重擔
新興國融資 改用人幣瑞郎
張宗永：中俄朝會是新政治軸心嗎？
薛偉傑：Equinix引入液冷技術 改裝荃灣數據中心1層
馮其十：內地聚力佈局「人工智能+」 加速邁向智能社會
張宗永：中俄朝會是新政治軸心嗎？
【明報專訊】為了慶祝抗戰勝利80周年，北京舉行閱兵。俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩罕有地和習主席同框現身，引起西方媒體關注，質疑這是否新時代的新「政治軸心」。
張宗永 翼之聯想
