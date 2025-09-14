新興國融資 改用人幣瑞郎

《金融時報》認為，由於美息高達4.25厘至4.5厘之間，遠高於其他央行，對許多新興國家來說成本較高。瑞士央行6月將利率降至零息，中國公開市場7天期逆回購操作利率為1.4厘。聯博全球經濟研究副總裁Armando Armenta表示，美息高企，美債孳息率曲線陡峭，令新興國家更難以美元融資，故這批國家正尋求更具成本效益的選項。

「一帶一路」貸款 帶動人幣

《金融時報》指出，中國「一帶一路」計劃向全球多國政府提供大額貸款，用於基建項目，帶動人民幣兌美元今年創新高。該報指出，由於中國與其他政府進行雙邊貸款談判，難以取得新增人民幣貸款的整體數據，但肯亞和斯里蘭卡正尋求將美元貸款改為人民幣。肯亞財政部8月表示，正在與該國最大的債權人中國進出口銀行談判，將一項50億美元鐵路項目的美元貸款轉換為人民幣償還。斯里蘭卡一項公路計劃於2022年因違約而停滯不前，近期政府透露正尋求人民幣貸款，以完成計劃。

正控制財政赤字的巴拿馬，今年7月亦從銀行獲得了近24億美元的瑞士法郎貸款，避免其信用評級降至「垃圾級」。早前多家國際銀行亦發出購買哥倫比亞折價債券的要約，市場認為是向哥倫比亞政府安排瑞士法郎貸款的過程。

[企業地球村]