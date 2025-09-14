英法美債台高築 利息開支成重擔

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、《金融時報》、Politico、路透社

去年全球政府債務淨利息開支升11%

據國際貨幣基金組織（IMF）數據，先進經濟體債務相當於全年經濟產出的比例，自2007年以來上升一倍至約80%。IMF警告，2030年內公共債務將佔全球經濟100%，部分原因是利息開支上升。去年全球政府債務的淨利息開支上升11.2%至2.72萬億美元（見圖1），部分原因是通脹高居不下，令利息高企。過去大幅舉債的有英、法、美三國，自全球利率走高以來，利息負擔加劇，令債務問題更突出。《金融時報》稱，過去近20年英國經濟乏力，面對金融危機、疫情、油價飈升等衝擊時，只能依賴舉債來應付，減債則可以留待未來解決。

英10年期國債孳息率G7中最高

有見英國近年借貸開支飈升，市場向英國政府放貸時，亦會索取較多溢價。英國30年期國債孳息率上月升至1998年以來高位，一度上試5.57厘水平。現時英國10年期國債孳息率為七大工業國組織（G7）中最高，本月初曾高見4.8厘水平，現時回落至4.6厘水平（見圖2）。

據英國國會數據，截至今年7月底，英國公共部門淨負債相當於GDP的96.1%。市場預料，明年英國利率開支高達1112億英鎊（約1500億美元），為英國國防開支兩倍。據預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）預測，目前英國政府債務雖低於其GDP的100%，但隨着人口老化、醫療及退休金等支出，2070年代可升達270%。

為堵塞公共財政漏洞，去年英國工黨政府宣布30年來最大規模加稅，向投資者打下強心針，證明英國重視收支平衡。不過，正因英國借貸成本一直上升，經濟增長卻不如預期，又難以減福利開支，市場預料財相李韻晴11月將進一步加稅，經濟師憂慮這種情况不斷重演。

Capital Economics副首席英國經濟師Ruth Gregory稱，許多G7國家情况都有潛在金融危機，英國不是唯一，但不意味着危機是迫在眉睫或無法避免。但他指出，多項問題仍令英國成為潛在計時炸彈，隨時在國內或海外引發市場危機，促使國債孳息率進一步攀升。

在英國對岸的法國，亦飽受債台高築及沉重利息支出困擾。《金融時報》指出，自2002年歐盟引入歐元，法國政治家認為有歐央行「印鈔」，法國可隨意揮霍，尤其用在退休金，同時大灑金錢在醫療、基建、公務員等，連私人企業亦樂於借貸。然而2022年起全球利率飈升，變相「懲罰了敗家的國度」。該報稱，法國未能正常運作的情况，可謂與英國「互相輝映」，兩國國防時常合作，其中一個原因是兩國均缺錢。

法料5年後利息支出達千億歐元

據Eurostat數據，截至今年首季，法國公共債務達GDP約114%。IMF估計，到2030年法國公共債務將達GDP的130%，為2008年金融危機前兩倍。

Politico指利率飈升以來法國無迹象降債，意味着負擔日益加重。2020年法國政府利息支出不足300億歐元（約352億美元），但市場預測2030年內年度利息支出達1000億歐元（約1172億美元）。

《華爾街日報》認為，法國愈難治理，愈多投資者會將其借貸成本推高。法國10年期國債孳息率近月在3.4厘至3.5厘之間徘徊，已超越一度陷入國債危機的希臘水平；法國30年期國債孳息率本月初更高見4.5厘，為16年來高位。

當年希臘曾推行撙節措施，以收緊赤字，現時法國亦擬大刪開支，以應付龐大債務。法國前總理貝魯（Francois Bayrou）提出削減預算440億歐元，並取消兩日公眾假期，料增加稅收40億歐元。不過，貝魯被國會投下不信任票，最終辭任收場，上周由原國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）接任總理，並表明要與反對黨合作控制國家預算。Politico評論，公共開支必須由稅收結帳，法國稅率已是發達國中最高，然而約50年來，法國稅收仍追不上支出，政府上一次實現盈餘，已要數到1974年。

智庫OFCE經濟師Mathieu Plane指出，法國處於政治僵局，須長期面對高風險溢價，未來將難以在創新、教育等做長遠決策。《華爾街日報》評論，過去20年，許多國家政府見利率低企，於是大肆舉債，到現時利率走高，市場憂慮西方政府不想做「政治上困難」的決定來收緊開支，最終政治家困在不停加稅的倉鼠籠中。

美財政部擬多發短債 避利息鎖高位

至於負債水平冠絕全球的美國，國債已達約37.5萬億美元，利息支出亦成為其重擔。DoubleLine全球固定收益投資組合經理Bill Campbell預料，美國明年將多達逾3.4萬億美元國債到期，平均利率為2.78厘，遠低於目前2年期國債孳息率約3.5厘，遑論10年期國債孳息率約4.07厘。若美國財政部打算將該批快將到期的國債以2年期孳息率再融資，納稅人每年將支付額外利息逾250億美元。Bill Campbell認為情况備受挑戰，「會很難將10年期（國債孳息率）拉低至3厘」。

另外，目前美國公開持有未償還美國國債總額近29萬億美元，其中大部分於低息時期發行。隨着這批債務臨近到期，財政部已討論出售更多短債，以避免未來數十年利率鎖定在4厘水平。

