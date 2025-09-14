明報新聞網
經濟

鄭志剛參與青島商業綜合體項目

【明報專訊】鄭志剛從新世界發展（0017）及周大福企業退任所有職務後，近日參與內地商業中心發展項目。內媒報道，鄭志剛旗下K11 by AC集團伙拍青島西海岸新區管理委員會及長坤集團，於上周四（11日）共同簽訂投資合作協議，三方將合作在青島建設國際化多功能商業綜合體，推動西岸新區產業升級，增強國際文化交流功能。

以K11 by AC創辦人身分簽約

內媒報道，鄭志剛作為K11 by AC集團創辦人及主席，出席項目簽約儀式。根據協議，K11 by AC集團與長坤集團將聯合在西海岸新區設立合作基金，重點推進商業、教育、體育、文化及藝術等領域投資項目，其中包括「一帶一路」國際教育及文化藝術交流商業綜合體，規劃總佔地面積約700畝，擬建設國際教育交流、藝術展覽、醫療大健康及商業服務等基礎設施。

集藝術展覽醫藥大健康等

項目包括以中醫藥及大健康產業為核心的新安御醫堂總部及配套酒店項目，將融合新安醫學特色，建設集中醫診療、研發創新、文化體驗及人才培養於一體的綜合中醫藥發展平台。至於同步啟動的長坤國際體育文化交流中心項目總用地面積約20萬平方米，將建成具備國際賽事承辦能力的現代化綜合體，涵蓋體育比賽、訓練、文化交流和會展服務等功能。內媒報道，項目已通過立項備案，正推進前期工作。

相關字詞﹕青島 K11 by AC集團 鄭志剛

