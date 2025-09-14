明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

商務部：對美模擬晶片發起反傾銷調查

【明報專訊】美國上周五將32家企業列入貿易限制清單，外電指當中有被指為中芯國際（0981）採購美國晶片製造設備有關。國家商務部昨晚公布，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，同時就美國對華集成電路領域採取的歧視性禁止、限制措施，發起反歧視立案調查。

商務部新聞發言人稱，近期美國政府泛化國家安全概念，濫用出口管制和「長臂管轄」，對中國晶片產品和人工智能產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重違反世貿組織規則，損害中國企業正當權益。此次反傾銷調查是應中國國內產業申請發起，調查涉及自美進口的通用接口和柵極驅動晶片。據申請人提交初步證據顯示，在2022至2024年，申請調查產品自美進口量累計增長37%，進口價格累降52%，壓低和抑制國內產品銷售價格，對國內產業的生產經營造成損害。

美產品進口累增37% 價格降52%

反歧視立案調查方面，商務部發言人稱，近年美國在集成電路領域對內地採取一系列禁止和限制措施，包括301調查和出口管制措施等，上述保護主義做法涉嫌歧視，是對中國發展先進計算晶片和人工智能等高科技產業的遏制打壓，初步證據和信息顯示，符合對外貿易法相關規定，調查期限一般為3個月。

會談前中企列限制清單 質疑制裁意圖

商務部另回應中國企業被列入貿易限制清單時，指美國商務部對半導體、生物科技、航空航天及商貿物流等中國企業實施制裁，損害企業合法權益，更質疑中美雙方將於西班牙舉行經貿會談前，實施制裁的意圖，敦促美方停止對中國企業無理打壓。

相關字詞﹕集成電路 模擬芯片 反歧視 反傾銷 中國商務部

上 / 下一篇新聞