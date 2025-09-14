商務部：對美模擬晶片發起反傾銷調查

商務部新聞發言人稱，近期美國政府泛化國家安全概念，濫用出口管制和「長臂管轄」，對中國晶片產品和人工智能產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重違反世貿組織規則，損害中國企業正當權益。此次反傾銷調查是應中國國內產業申請發起，調查涉及自美進口的通用接口和柵極驅動晶片。據申請人提交初步證據顯示，在2022至2024年，申請調查產品自美進口量累計增長37%，進口價格累降52%，壓低和抑制國內產品銷售價格，對國內產業的生產經營造成損害。

美產品進口累增37% 價格降52%

反歧視立案調查方面，商務部發言人稱，近年美國在集成電路領域對內地採取一系列禁止和限制措施，包括301調查和出口管制措施等，上述保護主義做法涉嫌歧視，是對中國發展先進計算晶片和人工智能等高科技產業的遏制打壓，初步證據和信息顯示，符合對外貿易法相關規定，調查期限一般為3個月。

會談前中企列限制清單 質疑制裁意圖

商務部另回應中國企業被列入貿易限制清單時，指美國商務部對半導體、生物科技、航空航天及商貿物流等中國企業實施制裁，損害企業合法權益，更質疑中美雙方將於西班牙舉行經貿會談前，實施制裁的意圖，敦促美方停止對中國企業無理打壓。