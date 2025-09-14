明報新聞網
經濟

彭博：港府擬引內地電動車設廠

【明報專訊】彭博引述消息人士稱，港府正與數家內地電動車製造商討論在港建立電動車製造基地的可行性，當中涉及複雜工序且需要先進技能，對象包括國有車企一汽集團，選址或在新界與內地接壤的地區，惟未披露具體地點。

創科局：積極推動戰略產業發展

現時本港正積極發展先進產業，帶動經濟產業多元化。現時內地不少電動車供應鏈企業已在港設立據點，利用本港的金融系統向海外擴展，例如電池龍頭寧德時代（3750）在港設立國際總部，智能駕駛企業黑芝麻智能（2533）、地平線機器人（9660）亦在香港建立基地。創科局回應彭博查詢時表示，當局在2022年公布的創新科技發展藍圖，積極推動戰略產業發展，包括先進製造業。一汽集團則未回應。

另外，工業和信息化部等8部門昨公布《汽車行業穩增長工作方案》，將今年內地汽車銷量目標訂在3230萬輛，按年增約3%，其中新能源汽車銷量目標為約1550萬輛，按年增約20%，汽車出口保持穩定增長，汽車製造業增加值增長約6%，而明年行業目標則保持穩中向好發展，產業規模和質量進一步提升。

內地今年汽車銷量目標3230萬

措施方面，當局將加快新能源汽車全面市場化拓展，推動在25個試點城市，新增推廣城市公交、出租及物流配送等新能源汽車逾70萬輛以上，另會進一步加大力度促進汽車消費，支持汽車以舊換新、新能源城市公交車及動力電池更新，促進汽車梯次消費、更新消費。

為進一步規範汽車產業競爭秩序，當局將加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。

電動車

