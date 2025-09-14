彭博：港府擬引內地電動車設廠

創科局：積極推動戰略產業發展

現時本港正積極發展先進產業，帶動經濟產業多元化。現時內地不少電動車供應鏈企業已在港設立據點，利用本港的金融系統向海外擴展，例如電池龍頭寧德時代（3750）在港設立國際總部，智能駕駛企業黑芝麻智能（2533）、地平線機器人（9660）亦在香港建立基地。創科局回應彭博查詢時表示，當局在2022年公布的創新科技發展藍圖，積極推動戰略產業發展，包括先進製造業。一汽集團則未回應。

另外，工業和信息化部等8部門昨公布《汽車行業穩增長工作方案》，將今年內地汽車銷量目標訂在3230萬輛，按年增約3%，其中新能源汽車銷量目標為約1550萬輛，按年增約20%，汽車出口保持穩定增長，汽車製造業增加值增長約6%，而明年行業目標則保持穩中向好發展，產業規模和質量進一步提升。

內地今年汽車銷量目標3230萬

措施方面，當局將加快新能源汽車全面市場化拓展，推動在25個試點城市，新增推廣城市公交、出租及物流配送等新能源汽車逾70萬輛以上，另會進一步加大力度促進汽車消費，支持汽車以舊換新、新能源城市公交車及動力電池更新，促進汽車梯次消費、更新消費。

為進一步規範汽車產業競爭秩序，當局將加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付帳期承諾，指導行業機構制定整車企業供應商帳款支付規範。