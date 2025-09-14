瑧博首日收1500票 加推20伙

壹沐1期超購14倍 今開售

昨日是瑧博對外開放示範單位的首個周末，參觀人眾多，發展商稱，項目錄逾千參觀人次，並於昨日起接受認購，首日已收近1500票，因應市况，昨日加推2號價單共20伙，以150天即供付款計劃計，提供最高折扣20%， 折實售價由429.4萬元起，折實呎價由17,040元起，折實均呎17,898元。發展商指是次屬原價加推，之後加推單位具提價空間。

瑧博先後推出兩張價單共70伙，以目前收票量計，超購逾20倍，發展商指，不排除短期內再加推單位應市。

瑧博加推單位折實均呎17898元

瑧博昨日加推的20個單位，包括7伙3房戶、5伙2房戶、8伙1房戶，價單定價由536.8萬至1362萬元，呎價21,302至23,373元，平均呎價22,373元，若計算最高折扣優惠後，折實售價由429.4萬至1089.6萬元，折實呎價17,040至18,697元，折實均呎17,898元，以折實價計，20伙總值約1.39億元

the MVP沽兩伙頂層特色戶 涉2.66億

另豪宅新盤有價有市，英皇國際（0163）旗下全新盤西半山般咸道the MVP，樓花期長約1年，昨日以招標形式首推14伙，英皇國際副主席楊政龍表示，一組本地家庭客斥資2.66億元購入兩伙頂層特色戶，分別29樓A室Most Valuable Palace和30樓A室Most Valuable Peak，面積分別2961及2990方呎，同屬5房5套間隔，呎價近4.5萬元，成交價為今年同區分層戶新高。

除上述兩伙頂層特色戶外，昨日亦售出3個分層單位，據項目成交紀錄冊資料，售出的3個分層單位，分別為15樓A室、16樓A室及23樓A室，實用由1289至1469方呎，成交價由3350萬至4927.35萬元，實呎介乎25,989至33,542元，5伙套現逾3.84億元。

英皇地產顧問方文彬表示，市場反應不俗，餘下單位有提價空間；英皇地產銷售及市場總監柯穎豪表示，項目外開放示範單位，至今錄2500參觀人次，亦接到250組查詢。

