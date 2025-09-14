Tether擬按法例要求 發新美元穩定幣

Circle股價上周五挫6%

穩定幣價值通常與法定貨幣掛鈎，雖然與美元掛鈎的泰達幣現時市值已超過1690億美元，每日交易額約900億美元，不過其儲備除了短期國債、現金等值資產之外，還有包括比特幣、有擔保貸款和貴金屬，不符合《穩定幣法案》要求所有儲備由美元、短期美債、央行儲備和其他獲當局批准資產所組成的要求。2021年Tether曾因虛構宣稱所有泰達幣有足夠美元儲備支持而遭美國監管機構調查，最終被處以4100萬美元罰款。

Tether表示，USAT會與獲聯邦監管的加密貨幣銀行Anchorage Digital合作發行，並由Cantor Fitzgerald擔任指定儲備託管人和一級交易商，USAT將為受美國監管的穩定幣，遵循嚴格的監管標準，並由透明的儲備支持，為企業和機構提供現金和傳統支付渠道的數碼替代方案。Bo Hines在發布會上表示，USAT會在未來一至兩年內迅速擴張，並希望主導市場。

加密幣交易所Gemini首掛升14%

美國政府對加密貨幣態度轉向友好，帶動加密貨幣相關股票表現理想，繼6月Circle和8月加密貨幣交易所Bullish（美：BLSH）上市後，另一隻交易所Gemini Space Station（美：GEMI）亦在上周五於納斯達克上市集資4.25億美元，首日收市較上市價上升14%，收報32美元。