經濟

納指連續5日新高 標指倒跌收市 分析：投資者對後市走勢存疑慮 料美股升勢續緩

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間周四（18日）凌晨公布議息結果，5月以來新增非農就業數據疲弱，市場普遍將今年減息幅度由0.5厘上調至0.75厘，推動美股持續上升，納指上周五收報22,141點，上升0.44%，連續5日創新高；標指在首次升穿6600點後未能企穩，下跌0.05%報6584點。分析指除了減息預期上升，近期大額人工智能投資消息亦重新帶動科技股向上，但投資者對後市存有回調的疑慮，預期短期美股升勢持續緩慢，建議做好風險管理以防回調。

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五回落0.59%，收報45,834點。總結全周，納指上升2.03%，標指上升1.59%，道指上升0.95%。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）董事會主席 Robyn Denholm在訪問中支持行政總裁馬斯克繼續領導公司，股價升7.36%。近兩年股價表現受AI興起打擊的SaaS股Adobe（美：ADBE）去季收入創紀錄並上調全年指引，股價早段曾升2.4%，惟升勢未能維持，收市跌0.34%，報349.36美元。

大摩料美聯儲連續減息4次

美國就業數據放緩，加上近月通脹率未有受關稅影響推高，多家大行近期調高減息預期，摩根士丹利指出，由於就業市場疲弱加快聯儲局將利率降至中性水平，預期由9月至明年1月連續4次會議均會減息，並觀察對通脹影響後，再於4月和7月進一步減息。

德意志銀行預期今年10月亦會減息，全年減息3次，雖然現時仍傾向明年不減息，但基於對美國通脹和就業市場預期，認為明年有可能減息。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，除投資者對今年減息預期上升，過去不少投資者質疑科企對人工智能的大幅投資是否可以持續，不過上周OpenAI以3000億美元向甲骨文（美：ORCL）採購未來5年算力，向市場顯示出人工智能市場仍是長遠發展，行業增長能夠持續，推動已有較高估值的半導體股重拾升勢。

華晉：機構投資者增持意願不大

不過，馮宏遠指出，現時機構投資者已有較高持倉，再增持意願和空間不大，散戶普遍擔心美股在高位調整，不少投資者在觀望，氣氛不算進取，相對中國、日本股市，美股升勢緩慢，預期趨勢將會持續。歷史統計上美股在9月較多回調，加上現時估值在高水平，他指難以斷言一定會回調，但建議做好風險管理。

分析師料羅素2000再升兩成

反映美國中小型股的羅素2000指數上周五收報2397點，8月以來累升8.38%，高於標指的3.86%，彭博社統計分析師預期未來一年羅素2000指數有望再升兩成，高於標指的11%。利率下降有助降低中小企借貸成本，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson將美股小型股評級從「低配」上調至「中性」，但仍需看到有更多盈利預期修正才會全面看好。

相關字詞﹕羅素2000指數 納指 減息 人工智能 美股

